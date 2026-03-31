Можуть навіть посадити: що загрожує Гороховському через скандал із дівчиною та прапором

Нацбанк має реагувати на підозри у розголошенні банківської таємниці

Співвласник monobank Олег Гороховський може зіткнутися з різними видами відповідальності за поширення клієнтських даних у соцмережі. Це може бути як адміністративна та цивільна відповідальність зі штрафами, так навіть і кримінальна з позбавленням волі.

Про це детально юристи розповіли у матеріалі "Телеграф": "Попав на мільйони? Чим для Гороховського завершиться скандал з прапором і чого чекати у висновку НБУ".

Кримінальна, згідно зі ст. 182 Кримінального кодексу — незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, у тому числі в публічному виступі чи засобах масової інформації. Санкція передбачає штраф до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн. — Ред.), виправні роботи до 2 років або обмеження волі до 3 років. За обтяжувальних обставин (повторно, істотна шкода) можлива санкція до 5 років позбавлення волі. Якщо казати коротко: мінімальна відповідальність — адміністративний штраф, максимальна — кримінальне покарання з реальним обмеженням або позбавленням волі сказав керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий та Партнери" Микита Муренко.

Водночас керуючий партнер юридичної компанії Winner адвокат Ігор Ясько зазначив, що доступ до інформації про клієнтів міг бути отриманий виключно через Універсал Банк, який володіє банківською ліцензією Національний банк України. При цьому сам monobank є фінтех-проектом. За словами Яська, згідно зі ст. 1076 Цивільного кодексу, банк зобов’язаний гарантувати таємницю рахунку, операцій та відомостей про клієнта.

У разі розголошення клієнт має право вимагати відшкодування збитків та моральної шкоди роз’яснив він.

Нацбанк України може застосувати до фінустанови заходи впливу – від штрафів та попереджень до обмеження/зупинення операцій, вимоги звільнити керівників, аж до визнання банку проблемним тощо.

При цьому згідно зі ст. 231 Кримінального кодексу, за незаконний збір з метою використання відомостей, що становлять банківську (або комерційну) таємницю, передбачено штраф від 3000 до 8000 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 51—136 тис. грн. Важливо, що до відповідальності може притягуватися як сам банк, а й його підрядна організація (партнер).

Якщо така організація отримує доступ до банківської інформації (аутсорсинг, IT-постачальник, кол-центр), на неї поширюється обов’язок збереження банківської таємниці за договором та законом пояснив Ясько.

Юристи кажуть, що Нацбанк не просто має право, а має реагувати на підозри щодо розголошення банківської таємниці. Це його обов’язок згідно з чинним законодавством.

Захист банківської таємниці та контроль за діяльністю банків – пряма функція Нацбанку. Банк зобов’язаний реагувати на факти, що стали йому відомі. Бездіяльність посадових осіб НБУ може бути оскаржена в адміністративному порядку чи суді. Практичної відповідальності для самого Національного банку немає, але громадський тиск, запити та судові рішення ефективно стимулюють реакцію додав Микита Муренко.

Передісторія

9 березня 2026 року Олег Гороховський, співзасновник "Монобанку" на своїй сторінці в Threads опублікував пост з підписом: "Звернулась клієнтка на відеоверифікацію з питанням чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…".

Пізніше він опублікував ще один пост, в якому висловився про публікацію персональних даних клієнта.

"У шанувальників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати захист даних колаборантам", — написав пізніше Гороховський.

Насправді ситуація виникла через прапор, який був за спиною дівчини. Хоча вона стверджує, що це не російський прапор, як подумали у банку, а прапор Словенії. Вона опублікувала фотографію в соцмережах, де показала його повністю. Праворуч він справді схожий на символіку РФ.

"Хочу сказати одне: це прапор Словенії. Ця людина (Гороховський, — ред.) не розібравшись у ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд. Я в жодному разі не підтримую країну-агресора. У мене воює вся моя родина. Я народилася в Україні і люблю її", — написала дівчина.

У соціальних мережах 11 березня з’явилося багато постів, пов’язаних із скандалом навколо банку. Користувачі показують свої розрізані пластикові картки "Монобанк" та заявляють, що закривають свої рахунки. За кілька годин це перетворилося на справжній тренд.

Адвокат і партнер VB Partners Денис Шкаровський, який представляє інтереси "Універсал Банку", повідомив Службу безпеки України (СБУ), а також активно співпрацює з Національним банком України (НБУ) з перевірки обставин інциденту. Зокрема, було залучено провідну державну експертну установу для отримання незалежної оцінки відео та зображення з відео-верифікації. Експерт підтвердив, що фрагмент прапора відповідає візуальним характеристикам прапора РФ і не є прапором Словенії.

"На експертизу передавали не лише фото, а й частину відеозапису, на якому було зображення прапора. За результатами аналізу експертом встановлено, що фрагмент прапора на стіні кімнати відповідає візуальним характеристикам прапора РФ та виглядає як російський. Зокрема, було відзначено відсутність герба Словенії, а також те, що "фрагмент прапора з відеозапису не виглядає як прапор Республіки Словенія", — розповів Шкаровський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про останні скандали глави "Монобанку" Олега Гороховського.