Заблокированные 90 млрд от ЕС: Зеленский назвал главную угрозу для Украины

Наибольший риск из-за задержки кридита в 90 млрд евро от ЕС заключается в срывах сроков подготовки к следующей зиме. Часть из этих средств должна быть направлена на физическую защиту объектов энергетики и водоснабжения.

Решение о разблокировании ссуды должны принять лидеры стран Европы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Болгарии в понедельник, 30 марта.

Хватит ли Украине средств

"Здесь важно услышать оценку министра финансов Украины, а даже не мою. Да, оценка следующая. Сегодня зарплаты для людей есть, финансирование армии есть, пенсии все платится. Я считаю, мы достаточно неплохо работаем. Какие я вижу риски? Наибольшие риски – это подготовка к зиме, потому что есть глобальный энергетический план защиты энергетики, водоснабжения. План, рассчитанный для того, чтобы к зиме мы закончили все как минимум физическую защиту, а также туда входит различные форматы защиты ПВО и т.д. Общий объем, вы знаете, 5,1 млрд долларов", — сказал Зеленский.

