Заблоковані 90 млрд від ЄС: Зеленський назвав головну загрозу для України

Найбільший ризик через затримку кредиту у 90 млрд євро від ЄС полягає у зривах строків підготовки до наступної зими. Частина з цих коштів мала бути направлена фізичний захист об'єктів енергетики та водопостачання.

Рішення про розблокування позики повинні ухвалити лідери країн Європи. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії у понеділок, 30 березня.

Чи вистачить Україні коштів

"Тут важливо почути оцінку міністра фінансів України, а навіть не мою. Так, оцінка наступна. Сьогодні зарплати для людей є, фінансування армії є, пенсії все сплачується. Я вважаю, ми достатньо непогано працюємо. Які я бачу ризики?

Найбільші ризики — це підготовка до зими, тому що є глобальний енергетичний план захисту енергетики, водопостачання. План, який розрахований для того, щоб до зими ми закінчили все, як мінімум фізичний захист, а також туди входять різні формати захисту ППО тощо. Загальний обсяг, ви знаєте, 5,1 млрд доларів", — сказав Зеленський.

