У нас не "тупик": Зеленский рассказал, что сейчас с переговорами

Дипломатический процесс стал на паузу с началом войны на Ближнем Востоке

Переговоры о прекращении войны России против Украины не зашли в тупик. Работа идет, сейчас "мяч" на стороне Соединенных Штатов Америки и России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с журналистами. По его словам, Киев видит, что позиция Соединенных Штатов предусматривает предоставление гарантий безопасности после заключения мирного соглашения. В то же время, Россия настаивает, что никакой договоренности не будет без выхода Украины из Донбасса.

Означает ли это, что переговорный процесс зашел в тупик? Где мы сейчас находимся? Мы готовы встречаться и не раз я это говорил, в любом формате, в любом месте, кроме России и Беларуси. Трехсторонняя встреча должна быть. Она откладывается безусловно потому, что фокус Соединенных Штатов Америки сегодня на Иране. Это понятно, но тем не менее очень хочется, чтобы никто не забывал о войне России против Украины, Владимир Зеленский

Президент добавил, что благодарен Европе, которая не забывает о войне, которую Россия ведет против нас. Также и многие представители США постоянно затрагивают этот вопрос, добавил он.

Трехсторонняя встреча будет, когда обе стороны и Россия, и Америка будут готовы встретиться с представителями Украины. По состоянию на сегодняшний день США предлагают провести такую встречу на их территории, Киев готов. Однако Россия – нет. Москва предложила встретиться в Турции или Швейцарии. Переговорная группа Америки сейчас не выезжает из США. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к встрече как в США, так и в Швейцарии или Турции.

Сейчас мяч на стороне и Соединенных Штатов Америки и России. Я очень благодарен Америке за то, что они продолжают этот формат. Дай Бог, чтобы в ближайшие недели у нас была эта возможность. Я не считаю, что у нас есть тупик. Тупик, после которого, что нам сделать всем? Сдаться, расслабиться. Пусть Россия сдается, мы не будем, – сказал Зеленский

Он отметил, что должна быть организована трехсторонняя встреча, должна продолжаться дипломатическая работа. А чтобы быть сильными за столом переговоров, нужно быть сильными на поле боя, добавил Зеленский.

Напомним, известный дипломат и политик Роман Бессмертный поделился с "Телеграфом" своим мнением о том, что происходит за кулисами мирного плана. По его мнению, Трамп получает искаженную информацию о переговорах по Украине.