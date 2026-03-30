"Конкурировать надо не риторикой": Зеленский жестко ответил гендиректору Rheinmetall

Украина имеет современный опыт в создании дронов и противодействии их атакам

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал громкое заявление Rheinmetall. Гендиректор компании Армин Паппергер назвал производство украинских дронов "игрой в Legо" и "работой домохозяек".

Как отметил Зеленский в разговоре с журналистами, где присутствовал и "Телеграф", в первую очередь эти слова звучат довольно странно, но и в них можно увидеть своего рода позитив.

"Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, то тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором "Райнметалла". И я поздравляю с этим уровнем, высоким уровнем, наш украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК)", — говорит президент.

Он подчеркнул, что сейчас конкурировать нужно не риторикой, а технологиями и результатом. Украина ежедневно показывает свои результаты на поле боя, на земле и в небе, и на море.

"Я уверен, что наш ОПК займет и уже занимает место в мире. Что касается систем, некоторых наших систем, я считаю, что мы создали что-то эксклюзивное. Только у нас есть соответствующий опыт", — резюмировал глава государства.

Что предшествовало

В воскресенье, 29 марта, в Rheinmetall назвали украинские дроны "игрой в Legо" и "работой домохозяек". Однако после громкого заявления позже появились извинения.

"Это просто игра с Lego… у них нет технологического прорыва… Это украинские домохозяйки. Они имеют на кухне 3D-принтеры, и они делают детали для дронов", — заявил в интервью гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

После скандала на странице компании в сети Х вышел пост: "Мы с большим уважением относимся к огромным усилиям украинского народа в защите от российского нападения. Каждая женщина и мужчина вносят неизмеримый вклад".

Извинения компании Rheinmetall

Добавим, что Rheinmetall AG — ведущий немецкий машиностроительный и оборонный концерн, который является одним из крупнейших производителей военной техники, оружия и боеприпасов в Европе. Компания производит танки Leopard, БМП Marder, Fuchs, Lynx и САУ PzH 2000, а также планирует строительство в Украине завода по производству снарядов.

