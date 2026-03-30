На Пасху будет перемирие? Что сказал Зеленский и как было в прошлые годы

Киев готов пойти на компромисс, но если он не касается суверенитета государства

Украина готова договариваться с Россией о пасхальном перемирии. Этот возможный перерыв не даст Кремлю времени усилить свои позиции на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с журналистами.

"Мы поддерживали любые форматы окончания войны. Вы это знаете. Но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня в любом формате, как мы уже сегодня говорили и полное, и энергетическое. И мы готовы к прекращению огня в Пасхальные праздники", — сказал глава государства.

По словам президента, "нормальные люди, уважающие жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней".

"Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам, кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом", — добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что возможное кратковременное прекращение огня не даст России значительного усиления на фронте: "За два-три дня они ничего не смогут укрепить. Они, мы помним, за три дня уже обещали и не смогли сделать".

Были ли раньше перемирия на Пасху

Фактически с начала полномасштабного вторжения России ее лидер Владимир Путин предлагал перемирие на Пасху только раз в 2025 году. До этого в предыдущие годы инициатором выступал не Кремль, к примеру, в 2023 и 2024 ООН предлагала России режим тишины.

В 2025 году перемирие должно было длится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По предложению Путина, на которое согласилась Украина, должны были остановиться все боевые действия на фронте. Однако на самом деле Россия нарушила объявленное ею же "пасхальное перемирие" более 2 тысяч раз.

В этом году со стороны Кремля не звучало предложений об остановке огня на Пасху, а именно 12 апреля.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал, как продвигаются переговоры с Россией и зашли ли они в "тупик".