Стала известна пенсия экс мэра Одессы Труханова: таким выплатам позавидуют миллионы (фото)

И пенсия, и более миллиона зарплаты — состояние бывшего главы города за 2025 год

В прошлом году Геннадий Труханов стал пенсионером и стал получать выплаты от государства. Политик, который 12 лет возглавлял Одессу и запомнился громкими скандалами в этой должности, получает пенсию гораздо выше средней.

Что нужно знать:

Труханов в 2025 году получил 231 тыс грн пенсии

За тот же год задекларировал 1,7 млн грн зарплаты

Утратил должность мэра Одессы в октябре 2025 года и лишен гражданства указом президента

Доходы Трухановпоказал в ежегодной декларации. За 2025 год Пенсионный фонд Украины выплатил Труханову 231 тысячу гривен. День рождения политика в январе, поэтому легко можно определить, что месячная выплата составляет примерно 20 тысяч гривен. Для работающих пенсионеров средняя пенсия в Украине примерно 7 тысяч грн. В 2025 году выплату более 10 тысяч получали только 14% пенсионеров от 10 млн. в целом.

Пенсия Труханова

Отметим, что в 2025 году Труханов получил 1,7 млн грн зарплаты. Отметим, что не вся эта сумма — доплаты и должностной оклад, ведь они составили 1,19 млн по данным, предоставленным "Телеграфу" Одесским горсоветом. В должности Труханов был до середины октября.

Интересно, что, несмотря на увеличение состояния, Труханов все еще является долларовым должником. Он должен своей матери 200 тысяч долларов. Этот долг записан в декларации уже не первый год.

Долг Трухановой матери

Геннадий Труханов — когда и за что уволили

Геннадий Труханов впервые стал мэром Одессы в мае 2014 года. Его дважды переизбирали – в 2015 и 2020 году. 14 октября 2025 года президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства и автоматически должности. С Трухановым связаны несколько скандалов, кроме возможного российского гражданства. В частности, НАБУ обвиняло Труханова в хищении 185 млн грн при покупке админздания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной цене. Последним громким скандалом стало подозрение в халатности, приведшее к гибели людей во время масштабного наводнения в Одессе 30 сентября 2025 года.

Важно: согласно украинскому законодательству, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, имеют право на пенсионное обеспечение наравне с гражданами.

Ранее "Телеграф" подробно разбирал скандалы вокруг Геннадия Труханова и еще двух фигур, лишенных гражданства. Это экс депутат Верховной рады Олег Царев и танцовщик Сергей Полунин.