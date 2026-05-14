Пошутила во время прилетов? Известная блогерша оказалась в центре скандала и быстро оправдалась

Эта "шутка" многих оскорбила, поэтому в сети массово стали хейтить блогершу

Украинская блогерша Ванесса Виноградова оказалась в центре громкого скандала после своей реакции на массированный ночной обстрел Киева, который Россия совершила 13 мая. Пока жители столицы скрывались в укрытиях и слышали взрывы, инфлюэнсерша опубликовала пост, который многие пользователи восприняли как неуместную шутку.

В своем Threads блогерша написала: "Киев, извините за эту ночь, это просто я из Варшавы приехала". Публикация быстро начала распространяться по соцсетям и вызвала волну критики. Часть пользователей обвинила Виноградову в цинизме и неудачном настроении на фоне очередной атаки РФ по украинской столице.

Сообщение блоггерки Ванессы Виноградовой. Фото: threads

После волны хейта блогерши за комментарием обратился блогер-сплетник Богдан Беспалов. В ответ Ванесса объяснила, что ее пост появился еще до сообщений о прилетах и разрушениях.

По словам блогерши, она написала это около двух ночи, когда находилась на Позняках во время воздушной тревоги и работы ПВО. Виноградова утверждает, что тогда восприняла фразу как способ разрядить напряжение и защитную реакцию на стресс.

Уважаемое общество, мой официальный комментарий! Я дурочка, сидевшая на Позняках и во время тревоги и работы ПВО написала такой пост. Это было написано примерно в 2 ночи, до прилетов по домам. В моей голове это звучало смешно, и больше как защитная реакция. На момент публикации не было ни одного негативного комментария, наоборот поддерживали друг друга и еще человек написал похожую историю, когда приезжает в свое родное место — постоянно тревоги. Я заснула минут 30 после публикации, и пробудившись в 13:00 сначала зашла в телеграмму, прочла новости, а потом в тредс! И была удивлена, а точнее "в а**е", потому что мои слова закрепили именно так, словно я их написала после ужасной трагедии. Простыми словами хочу сказать одно, я не е**утая, и не ко***еная. Мои пальцы никогда бы в жизни такого не написали после трагедии, потому что это ужас, который никто не должен пережить. Мне очень жаль, что мои слова восприняли не так, и я не прошу меня "простить". Мне главное, чтобы каждый знал, что пост был написан до прилетов 🥹", — написала блогерша

Ванесса также подчеркнула, что после публикации не видела негативной реакции, а некоторые подписчики даже поддерживали подобный формат шуток о постоянных тревогах по возвращении домой. По ее словам, она заснула незадолго после сообщения, а когда проснулась днем и прочла новости о последствиях атаки, была шокирована тем, как ее слова начали трактовать в сети.

Ванесса эмоционально заявила, что никогда не позволила себе писать подобное уже после информации о пострадавших или разрушениях. В то же время она признала, что ее слова оказались неуместными и больно коснулись многих людей. Позже блогерша добавила, что хочет хотя бы частично "извиниться" за ситуацию не словами, а действиями. Она сообщила, что планирует задонатить деньги на актуальное собрание для Сил обороны Украины.

