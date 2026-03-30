Нардепка отримала понад 1 млн аліментів від чоловіка-американця: що ще цікавого в її декларації (документ)
Подружжя було у шлюбі понад 18 років
Нардепка від партії "Європейська солідарність" Марія Іонова має чималі статки. В її декларації за 2025 рік привертає увагу сума аліментів від колишнього чоловіка-американця. Йдеться про понад 1,2 млн грн.
Як зазначено в документі, за рік Іонова отримала зарплату за роботу нардепом на суму 704 260 грн, тобто десь 58,6 тисяч на місяць. При цьому сума аліментів на сина, якого вона народила у 2018 році, в рази вища. Депутатка також має доньку, народжену у 2007 році.
За 2025 рік від Мирона Василика, американця українського походження, нардепка отримала аліментів на суму 1 249 597. Щоправда, в декларації вказано, що ці гроші власність сина Олександра. В місяць Іонова отримували від колишнього понад 104,1 тисячу грн. Ця сума майже в половину більша за місячну зарплату депутатки.
До слова, заощаджень у нардепки теж вдосталь: 50 тисяч доларів (2,1 млн грн) готівкою, 401 євро готівкою та 83,2 тисячі грн на банківському рахунку. Цікаво, що розлучилось подружжя у 2023. Ініціатором розриву стосунків виступила Іонова. Саме вона подала заяву до суду. Зауважимо, що аліменти наразі чоловік виплачує лише на сина, адже донці вже 19 років.
Що відомо про Марію Іонову та її ексчоловіка
Марія Іонова — український політик, народний депутат України 7-го, 8-го та 9-го скликання. Має освіту викладача економіки та ступінь магістра у страховому менеджменті. Політичну кар'єру почала у 2003 році з посади помічника народного депутата України від блоку "Наша Україна" Олега Рибачука на громадських засадах. У 2019 була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Європейська Солідарність". Членкиня Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
Мирон Василик — колишній чоловік нардепки, були у шлюбі понад 18 років. У 2021 році працював радником голови правління "Нафтогазу". До цього консультував Республіканський національний комітет США, обіймав посаду генерального директора міжнародної консалтингової компанії PBN Hill + Knowlton Strategies; працював директором із комунікацій меморіального комплексу Бабин Яр, а також надавав експертні поради українським політикам.
