Нардепка отримала понад 1 млн аліментів від чоловіка-американця: що ще цікавого в її декларації (документ)

Подружжя було у шлюбі понад 18 років

Нардепка від партії "Європейська солідарність" Марія Іонова має чималі статки. В її декларації за 2025 рік привертає увагу сума аліментів від колишнього чоловіка-американця. Йдеться про понад 1,2 млн грн.

Як зазначено в документі, за рік Іонова отримала зарплату за роботу нардепом на суму 704 260 грн, тобто десь 58,6 тисяч на місяць. При цьому сума аліментів на сина, якого вона народила у 2018 році, в рази вища. Депутатка також має доньку, народжену у 2007 році.

За 2025 рік від Мирона Василика, американця українського походження, нардепка отримала аліментів на суму 1 249 597. Щоправда, в декларації вказано, що ці гроші власність сина Олександра. В місяць Іонова отримували від колишнього понад 104,1 тисячу грн. Ця сума майже в половину більша за місячну зарплату депутатки.

Скільки отримує Марія Іонова

До слова, заощаджень у нардепки теж вдосталь: 50 тисяч доларів (2,1 млн грн) готівкою, 401 євро готівкою та 83,2 тисячі грн на банківському рахунку. Цікаво, що розлучилось подружжя у 2023. Ініціатором розриву стосунків виступила Іонова. Саме вона подала заяву до суду. Зауважимо, що аліменти наразі чоловік виплачує лише на сина, адже донці вже 19 років.

Скільки заощаджень у Марії Іонової

Що відомо про Марію Іонову та її ексчоловіка

Марія Іонова — український політик, народний депутат України 7-го, 8-го та 9-го скликання. Має освіту викладача економіки та ступінь магістра у страховому менеджменті. Політичну кар'єру почала у 2003 році з посади помічника народного депутата України від блоку "Наша Україна" Олега Рибачука на громадських засадах. У 2019 була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Європейська Солідарність". Членкиня Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Марія Іонова

Мирон Василик — колишній чоловік нардепки, були у шлюбі понад 18 років. У 2021 році працював радником голови правління "Нафтогазу". До цього консультував Республіканський національний комітет США, обіймав посаду генерального директора міжнародної консалтингової компанії PBN Hill + Knowlton Strategies; працював директором із комунікацій меморіального комплексу Бабин Яр, а також надавав експертні поради українським політикам.

Мирон Василик

Раніше "Телеграф" розповідав, що в декларації голови Хмельницького ТЦК Ярослава Купчика.