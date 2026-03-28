На границе с Польшей образовались огромные очереди: где проверить ситуацию на пунктах пропуска (видео)

Желающим отметить праздник на Родине советуют выезжать как можно раньше

В субботу, 28 марта, на западной границе Украины образовались огромные очереди. Вероятно, это связано с приближением Пасхальных праздников и возвращением украинцев домой.

Некоторые граждане ожидали более 12 часов, чтобы пересечь границу. Об этом пишут в соцсетях.

Очереди на границе

В соцсетях пишут, что на западной границе Украины образовались огромные очереди. Основной причиной указывают Пасхальные праздники.

"На границе с Украиной колоссальные очереди. Люди уже простояли 12 часов, а впереди еще 15 автобусов — очень много украинцев едет домой на Пасху. Некоторые выходят из автобусов, надеясь поскорее перейти границу пешком, но и там приходится стоять в очереди более 3 часов", — говорится в сообщении.

Также появилось видео ситуации на пункте пропуска "Шегини-Медика". На кадрах видно, что в очереди на пересечение границы собрались сотни людей.

"На границах сумасшедшие очереди. На Пасху украинцы возвращаются домой. Такая ситуация сейчас на пункте пропуска "Шегини-Медика", — говорится в сообщении.

Где можно следить за ситуацией на КПП

Для отслеживания ситуации на границе есть очень удобна интерактивная карта пунктов пропуска от Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). На ней отмечены работающие пропускные пункты, а также загруженность каждого из них. Красным цветом обозначаются очень загруженные, синим – КПП со средней загруженностью, а зеленым – свободные.

Интерактивная карта пунктов пропуска Украины. Фото Скриншот

"еЧерга": электронная очередь для пересечения границы

Для международных перевозчиков и водителей доступна система "еЧерга" — официальный проект Мининфраструктуры, Минцифры, ГНСУ, Гостаможслужбы и партнеров из ЕС. Она дает возможность:

зарегистрироваться онлайн для пересечения конкретного пункта пропуска;

выбрать удобное время;

избежать физических очередей на подъездах к границе;

следить за очередью в личном кабинете или мобильном приложении.

Негосударственные ресурсы

Сервис NAKORDONI – это независимый информационный портал для граждан, планирующих выезд или въезд через государственную границу. Платформа предоставляет:

актуальную информацию об очередях на границе;

пояснения по правилам таможенного контроля;

рекомендации по документам;

последние новости и разъяснения по пересечению КПП.

Сотрудник ГПСУ на пункте пропуска. Фото иллюстративное

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую сумму нужно иметь при себе на границе. Эти правила касаются даже студентов.