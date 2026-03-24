Сбежал из Украины и начал новую жизнь: где сейчас единственный внук Софии Ротару и как он выглядит (фото)

Анатолий живет за границей и занимается музыкой

София Ротару — Народная артистка Украины, которая во время войны живет под Киевом, но больше не дает концертов и редко появляется в публичном пространстве. У нее есть двое внуков — Анатолий и София, которые живут за границей. В понедельник, 23 марта, внук артистки отметил 32-летие, в честь этого в сети показали его новые фото.

Семейные фото с Софией Ротару и ее внуками опубликовали на фан-страницах в Instagram и Threads. Из подписи к снимкам известно, что они были сделаны в день рождения Анатолия в 2019 году. Тогда ему было 25 лет. На кадрах счастливая артистка обнимает своих внуков Анатолия и Софию, которые собрались на торжество в Киеве.

София Ротару с внуками Анатолием и Софией. Фото: https://www.instagram.com/sofiarotaru.forever/

Семейные фото Софии Ротару. Фото: https://www.instagram.com/sofiarotaru.forever/

Где сейчас Анатолий Евдокименко?

Единственный внук Софии Ротару выехал из Украины в 2022 году. Первая попытка была в марте, когда он вместе с отцом Русланом Евдокименко попытался незаконно пересечь границу с Молдовой на лодке. После этого ему все же удалось каким-то образом выехать из страны, а вот его отец Руслан остался в Украине.

Так сейчас выглядит Анатолий Евдокименко. Фото: https://www.instagram.com/shmn/

Сейчас Анатолий Евдокименко живет в Лондоне и много путешествует по Европе. Известно, что он занимается музыкой и продюсированием, ведет свой блог в Instagram под сценическим псевдонимом SHMN.

Он работает в сфере электронной музыки, выпускает новые композиции и делает ремиксы. Его творчество ориентировано на западный рынок, интервью он чаще дает иностранным изданиям на английском языке.

Так сейчас выглядит Анатолий Евдокименко. Фото: https://www.instagram.com/shmn/

