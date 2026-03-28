На кордоні з Польщею утворились величезні черги: де перевірити ситуацію на пунктах пропуску (відео)
Охочим відзначити свято на Батьківщині радять виїжджати якомога раніше
У суботу, 28 березня, на західному кордоні України утворились величезні черги. Ймовірно, це пов'язано з наближенням Великодніх свят та поверненням українців додому.
Деякі громадяни очікували понад 12 годин, що перетнути кордон. Про це пишуть в соцмережах.
Черги на кордоні
У соцмережах пишуть, що на західному кордоні України утворились величезні черги. Основною причиною вказують Великодні свята.
"На кордоні з Україною колосальні черги. Люди вже простояли 12 годин, а попереду ще 15 автобусів — дуже багато українців їдуть додому на Великдень. Деякі виходять з автобусів, сподіваючись швидше перейти кордон пішки, але й там доводиться стояти в черзі понад 3 години", — зазначено у повідомленні.
Також з'явилось відео ситуації на пункті пропуску "Шегіні-Медика". На кадрах видно, що в черзі на перетин кордону зібрались сотні людей.
"На кордонах божевільні черги. На Великдень українці повертаються додому. Така ситуація зараз на пункті пропуску "Шегіні-Медика", — зазначено у повідомленні.
Де можна слідкувати за ситуацією на КПП
Для відстеження ситуації на кордоні є дуже зручна інтерактивна мапа пунктів пропуску від Державної прикордонної служби України (ДПСУ). На ній відмічені працюючі пропускні пункти, а також завантаженість кожного з них. Червоним кольором позначаються дуже завантажені, синім – КПП з середньою завантаженістю, а зеленим – вільні.
"єЧерга": електронна черга для перетину кордону
Для міжнародних перевізників та водіїв доступна система "єЧерга" — офіційний проект Мінінфраструктури, Мінцифри, ДПСУ, Держмитслужби та партнерів з ЄС. Він дає змогу:
- зареєструватися онлайн для перетину конкретного пункту пропуску;
- вибрати зручний час;
- уникнути фізичних черг на під’їздах до кордону;
- стежити за чергою в особистому кабінеті чи мобільному додатку.
Недержавні ресурси
Сервіс NAKORDONI – це незалежний інформаційний портал для громадян, які планують виїзд чи в’їзд через державний кордон. Платформа надає:
- актуальну інформацію про черги на кордоні;
- пояснення щодо правил митного контролю;
- рекомендації щодо документів;
- останні новини та роз’яснення щодо перетину КПП.
