Вернулся в Украину и сразу под суд. Какую меру пресечения избрали Гусакову

Блогер находился за границей с июня 2025

В четверг, 26 марта, суд избрал меру пресечения Назарию Гусакову, который накануне вернулась в Украину. Мужчина будет находиться под домашним арестом.

Об этом сообщает корреспондент hromadske. Отмечается, что избрание меры пресечения было обусловлено состоянием здоровья подозреваемого.

По решению суда Гусаков сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи. При этом адвокат подсудимого просил судью смягчить приговор до ночного домашнего ареста, ведь Гусаков дважды в день нуждается в вентиляции легких и должен гулять на свежем воздухе. Судья поддержал это ходатайство.

Назарий Гусаков

Отметим, что генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что 25 марта Гусаков вернулся в Украину. До этого он находился в Италии на лечении. По прибытию подозреваемому сообщили об изменении подозрения.

"Правовая квалификация действий не изменилась, однако в ходе расследования возросло количество пострадавших – с 34 до 96 человек, а также увеличилась сумма нанесенного ущерба – с 1,3 млн грн до 2 млн грн", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

В июне 2025 года Назарий Гусаков отказался публично отчитываться о потраченных донатах на его лечение. Накануне он делал сбор средств в социальных сетях и Telegram-каналах. Основанием обращения к украинцам была потребность в дорогостоящем препарате для лечения СМА.

Но потом оказалось, что с июня 2024 года Гусаков получал этот препарат бесплатно. Львовский городской совет закупал его за счет бюджета. На фоне обнародования этой информации украинцы потребовали отчетов о расходах донатов, но мужчина отказал.

Назарий Гусаков собирал деньги не только на себя, но и на разные социальные проекты

Добавим, что сбор Гусакова на лечение поддерживали медийные лица и инфлюэнсеры. После отказа отчитаться появились слухи о нецелевых расходах, а именно азартных играх, и инвестициях в криптовалюту и личные нужды.

Первое подозрение в мошенничестве (ч. 5 ст. 190 УК Украины) Гусакову вручили в июле 2025 года. По версии следствия, он собрал более 1,3 млн грн (позже сумма выросла до 2 млн грн) для лечения СМА.

При этом в июне 2025 года стало известно, что Гусаков уехал из Украины. Как сообщил тогда президент Зеленский, мужчина пересек границу еще 13 июня, а подозрение получил в июле. В конце июня 2025 года появилась информация, что полиция проводит обыски в квартирах блогера на фоне подозрения в мошенничестве. Правоохранители также проверяли его родственников, друзей и знакомых. Уже в июле 2025 года выяснилось, что блогер находился в Италии на лечении.

Обыски у друзей и родственников Гусакова

Ранее "Телеграф" сообщал, что Гусаков предлагал женщинам "содержание в обмен на секс". В основном это были женщины с маленькими детьми. Пострадавшие от его слов обратились к журналистам после публикации информации о мошенничестве мужчины.