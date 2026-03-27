"В законе четко определено": ждать ли электронных повесток и когда это возможно

Народный депутат Александр Федиенко дал исчерпывающее объяснение

СМИ пишут, что в Украине с 1 апреля откроется обновленная система мобилизации. Ее ключевыми направлениями станут цифровизация процессов, усиление контроля за военнообязанными и изменение подходов к предоставлению отсрочек и бронированию. Но немногие понимают, что именно и как конкретно изменится.

Более того, накануне народный депутат Юлия Яцик в эфире "Апостроф TV" заявила, что отправку повесток в "Дие" рассматривают как "одно из направлений реформы ТЦК и СП и усиление мобилизации". Это заявление вызвало истерию в сети, появились слухи о повестках и через "Резерв+". "Телеграф" разбирался в происходящем и отделял зерна от плевел.

Повестки в "Дие" или Резерв+? Что известно

Уже утром 27 марта сервис государственных услуг поспешил опровергнуть заявление народной избранницы. В пресс-службе написали, что повесток у "Дие" не будет. "Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем", — говорится в публикации.

Стоит отметить, что несколько дней назад и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков также заявлял, что внедрение электронных повесток в "Дие" не планируется.

Вместе с этим в начале января 2026 года Минобороны напомнило, что в Резерв+ есть возможность получать уведомления об отправке бумажной повестки от ТЦК по почте. Следует различать саму повестку и уведомление о ней.

"Порядок вручения повесток определен Постановлением Кабмина № 560. В этом году изменений в него не вносилось (по крайней мере, их нет на официальном портале Верховной Рады)", — пояснил "Телеграфу" начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП, майор Роман Истомин.

"Если коротко — повестка выписывается на бланке или формируется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и затем печатается. Повестка вручается под подпись или направляется по почте", — добавил он.

Поэтому вопрос, будут ли рассылать є-повестки именно через Резерв+, следует адресовать Минобороны, говорит Истомин. В то же время, рассылка уведомлений через приложение, по сути, и является подтверждением того, что военное ведомство пытается всеми способами информировать граждан о необходимости явиться в ТЦК.

"Телеграф" также пообщался с членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителем фракции "Слуга народа" Александром Федиенко.

"У нас есть законодательство. Законодательством четко предусмотрено, как происходит оповещение и так далее. Пока я не видел, чтобы законодательство как-то менялось. Мы живем в конституционной стране. Значит, метод и пути мобилизации четко определены в Законе о мобилизации", — сказал нардеп.

Он призвал граждан брать информацию не из анонимных Telegram-каналов, а на сайте парламента. На сегодня никаких изменений относительно элементов оповещения или применения цифровых реестров в Закон о мобилизации не вносилось.

На сайте Верховной Рады можно посмотреть, представляют ли какие-либо правки, предложения и так далее. Федиенко подчеркнул, что для принятия изменений после регистрации нужно как минимум полгода.

"Не может приходить повестка в "Резерв плюс", как и в "Дию плюс, и в "Дию минус", потому что это не предусмотрено никаким действующим законодательством", — иронизирует он.

Что означает электронное бронирование и отсрочка?

"У нас есть Постановление Кабинета министров Украины № 76, которое четко определяет бронирование. Далее есть внесенные изменения в это постановление, которые четко определяют, что вы можете иметь либо бумажную справку, либо иметь электронную справку в Резерв +", – сказал нардеп.

Он также объяснил, что ранее военнообязанные украинцы с отсрочкой должны были приходить в ТЦК или ЦНАП, чтобы подтвердить свое право на нее. Это, например, люди с инвалидностью, которые ухаживают за инвалидами, родители троих несовершеннолетних детей, студенты.

Ситуация может изменяться, поэтому это основание для отсрочки нужно было подтверждать каждые три месяца, приходя с соответствующими справками. Сейчас это происходит автоматически. Когда истекает срок отсрочки, можно обновить свои данные в Резерв+. А система уже сверяется с соответствующими реестрами.

Напомним, еще в феврале министр обороны Михайлов Федоров сообщал, что 90% отсрочек продлили автоматически через Резерв + — без заявлений, справок и походов в ТЦК.

"Автоматизировали процесс получения отсрочек — и уже сейчас 90% продляются без человеческого вмешательства через несколько дней. Еще недавно процесс длился недели и забирал много ресурса", – писал он.

