"У законі чітко визначено": чи чекати на електронні повістки та коли це можливо

Народний депутат Олександр Федієнко дав вичерпне пояснення

ЗМІ пишуть, що в Україні з 1 квітня запрацює оновлена система мобілізації. Її ключовими напрямами стали цифровізація процесів, посилення контролю за військовозобов’язаними та зміна підходів до надання відстрочок і бронювання. Але мало хто розуміє, що саме та як конкретно зміниться.

Ба більше, напередодні народна депутатка Юлія Яцик в етері "Апостроф TV" заявила, що надсилання повісток у "Дію" розглядають як "один з напрямків реформи ТЦК і СП та посилення мобілізації". Ця заява викликала істерію у мережі, також з'явилися чутки про повістки через "Резерв+". "Телеграф" розбирався, що відбувається, та відокремлював зерна від полови.

Повістки в "Дії" чи Резерв+? Що відомо

Вже зранку 27 березня сервіс державних послуг поспішив спростувати заяву народної обраниці. У пресслужбі написали, що повісток у "Дії" не буде. "Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому", — йдеться у публікації.

Варто зазначити, що кілька днів тому в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков також заявляв, що впровадження електронних повісток в "Дії" не планується.

Разом з цим на початку січня 2026 Міноборони нагадало, що у Резерв+ є можливість отримувати сповіщення про надсилання паперової повістки від ТЦК поштою. Варто розрізняти саму повістку та сповіщення про неї.

"Порядок вручення повісток визначено Постановою Кабміну № 560. У цьому році змін до нього не вносилось (принаймні їх нема на офіційному порталі Верховної Ради)", – пояснив "Телеграфу" начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін.

"Якщо коротко — повістка виписується на бланку або формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і потім друкується. Повістка вручається під підпис або направляється поштою", – додав він.

Тому запитання, чи будуть е-повістки розсилати саме через Резерв+, слід адресувати Міноборони, каже Істомін. Водночас розсилання сповіщення через застосунок, по суті, і є підтвердженням того, що військове відомство намагається всіма способами інформувати громадян про необхідність з'явитися у ТЦК.

"Телеграф" також поспілкувався членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представником фракції "Слуга народу" Олександром Федієнком.

"У нас є законодавство. Законодавством чітко передбачено, як відбувається оповіщення і так далі. Поки я не бачив, щоб законодавство якось змінювалось. Ми живемо в конституційній країні. Значить метод та шляхи мобілізації чітко визначені в Законі про мобілізацію", – сказав нардеп.

Він закликав громадян брати інформацію не з анонімних Telegram-каналів, а на сайті парламенту. Станом на сьогодні жодних змін жодних змін щодо елементів оповіщення або застосування цифрових реєстрів в Закон про мобілізацію не вносилось.

На сайті Верховної Ради можна подивитися, чи подають якісь правки, пропозиції і так далі. Федієнко наголосив, що для ухвалення змін після реєстрації потрібно принаймні пів року.

"Не може проходити повістка у "Резерв плюс", як і у "Дію плюс, і у "Дію мінус", тому що це не передбачено жодним чинним законодавством", – іронізує він.

Що означає електронне бронювання та відстрочка?

"У нас є Постанова Кабінету міністрів України № 76, яка чітко визначає щодо бронювання. Далі є внесені зміни в цю постанову, яка чітко визначає, що ви можете мати або паперову довідку, або мати електронну довідку в Резерв +", – сказав нардеп.

Він також пояснив, що раніше військовозобов'язані українці з відстрочкою мали приходити у ТЦК або ЦНАП, щоб підтвердити своє право на неї. Це, наприклад, люди з інвалідністю, які доглядають інвалідів, батьки трьох неповнолітніх дітей, студенти.

Ситуація може змінюватися, тому цю підставу для відстрочки треба було підтверджувати кожні три місяці, приходячи з відповідними довідками. Зараз це відбувається автоматично. Коли закінчується термін відстрочки, можна оновити свої дані у Резерв+. А система вже звіряється з відповідними реєстрами.

Нагадаємо, ще у лютому міністр оборони Михайлов Федоров повідомляв, що 90% відстрочок продовжили автоматично через Резерв+ — без заяв, довідок і походів до ТЦК.

"Автоматизували процес отримання відстрочок — і вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу", – писав він.

