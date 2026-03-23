Законны ли рейды ТЦК в балаклавах? Блиц-интервью с нардепом Федиенко

Те, кто проводят оповещения населения, должны выглядеть в соответствии с уставом

Военнослужащие территориальных центров комплектования (ТЦК) по закону не вправе носить балаклавы или останавливать людей без предъявления удостоверения. Однако свидетелем похожей ситуации в Киеве стал член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, представитель фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

Нардеп в видео рассказал, как работники центра и копы разговаривали с людьми, аргументируя это поиском военных со статусом СЗЧ. "Телеграф" обратился к нардепу, чтобы выяснить несколько вопросов.

Александр, вы были уверены, что ТЦК не должен заниматься СЗЧ – это компетенция ВСП. Нарушили ли они закон?

— Согласно действующему законодательству есть военнослужащие, а есть военнообязанные. И это две разные истории. Военнообязанные в большей степени подчиняются именно ТЦК, а военнослужащие, имеющие статус СЗЧ, на мой взгляд, это вопрос военных служб правопорядка (ВСП).

Почему представители ТЦК были в балаклавах? Это законная практика во время таких мер или является нарушением?

— Конечно, это незаконно. Ведь в Украине есть устав, как должен выглядеть военнослужащий. В уставе я что-то не помню балаклав.

Вы говорили, что полицейский уехал с гражданином, а за ними старший из ТЦК. Куда их увезли?

– Честно, я не знаю, куда их везут. Хотел поехать за ними третьим, но не успел. Представитель ТЦК мне сообщил, что они поехали куда-то к юристу или к кому-то там, даже адрес назвал.

По вашим словам, в течение 40 минут наблюдений силой никого не задерживали. Но можно ли назвать такие меры добровольными, если рядом люди в форме и полиция?

— То, что такие мероприятия проводят люди в балаклавах, конечно, это немного пугает и беспокоит общество. Как объяснил мне один из представителей центра, он одевает балаклаву из-за того, что переживает за безопасность своей семьи. Но хочу подчеркнуть, что с оружием никого не было. В балаклавах были.

Что дает ТЦК право проводить такие общие рейды с полицией?

— Этот вопрос давно урегулирован с действующим законодательством. Представители полиции останавливают гражданина Украины в пределах действующего законодательства на фоне военного положения. Здесь следует понимать, что должно быть действительно основание для остановки. Что касается СЗЧ, то есть вопрос, ведь полиция или органы местного самоуправления должны доставлять таких людей в ТЦК.

Вы сказали, что "сделали для себя выводы и поработаете над запросами". Что именно планируете выяснить и в какие органы обращаться?

— Буду дальше обращаться в Сухопутные войска, в Подольский ТЦК, чтобы все же их военнослужащие, находящиеся во время выполнения оповещения, были без балаклав и с боди-камерами.

Есть ли риск, что подобные рейды в балаклавах подрывают доверие общества к мобилизации в целом?

— Здесь больше вопрос не в риске, а в ассоциативном мышлении. Ведь когда гражданин Украины видит человека в балаклаве, это вызывает страх. Человек не понимает, кто это и что будет дальше. Поэтому нужно, чтобы полиция и военнослужащие ТЦК выглядели, в первую очередь, в соответствии с законодательством.

Сколько таких случаев с нарушениями ТЦК доходит до вас от граждан и есть ли системная проблема?

— Буквально сегодня разбирал почту, и там было много писем. У каждого своя история, с которой нужно разбираться, и мы будем это делать.

Что вы думаете о заявлении Евгения Дикого, украинского ученого, военного, публициста, о закручивании гаек уклонистам?

— Смотрите, у нас продолжается война. Нам нужно наполнять Вооруженные силы Украины военным формированием. Я понимаю, что Дикий имеет определенную профдеформацию как бывший военный, который был на войне. Но у военных действительно болит то, что на фронте людей в разы меньше, чем нужно. Поэтому считают, что они имеют право на свое мнение, ведь иногда относительно уклонистов они могут быть правы.

