К Поплавскому пришли прокуроры? Что могут искать у "поющего ректора"

Фигурантам громкого дела может грозить до 12 лет тюрьмы

В пятницу, 27 марта, правоохранители разоблачили схему растраты бюджетных средств в особо крупных размерах в Киевском университете культуры. Прокуратура вместе с СБУ провели более 20 обысков по местам жительства причастных, а также в помещениях университета.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, предварительно убытки государству оценивают в сотни миллионов гривен.

"По предварительным данным в результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

Заметим, что прокуратура официально не сообщала имени лиц, у которых проходили обыски. Однако, по данным источников РБК-Украина, они коснулись и экс-ректора КНУКиМ Михаила Поплавского.

Обыски полиции по делу Киевского университета

Детали дела

Как сообщают в СБУ, в Киеве были разоблачены должностные лица, которые разворовывали деньги через махинации со штатной росписью одного из известных столичных заведений высшего образования. Фигуранты подавали в Минобразования искусственно завышенное количество студентов, которые должны учиться в университете в течение 2022-2024 годов.

Обыски полиции по делу Киевского университета

В результате чего в эти годы вуз получил от государства более 760 млн гривен для обеспечения образовательного процесса. Участники схемы присвоили часть из полученной суммы.

"В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Изъятые деньги во время обыска

Изъятые вещественные доказательства во время обыска

Кто такой Михаил Поплавский

Михаил Поплавский – это украинский педагог, исполнитель песен, доктор педагогических наук, профессор и экс-ректор Киевского университета культуры и искусств (КНУКиМ) и Киевского университета культуры. С 1995 по 1999 он был ректором Киевского института культуры, а с 2000 по 2026 год был ректором КНУКиМ. В 2000 году основал Киевский университет культуры, где до 2023 года тоже был ректором.

Михаил Поплавский

Его контракт с КНУКиМ истек в феврале 2026 года. За время своей работы Поплавский получил прозвище "поющий ректор", совмещая не только работу в университете, но и выступления на сцене. Многие украинцы слышали песни Михаила Михайловича, в частности "Юный орел", "Сало", "Кропива", "Варенички", "Украинский борщ" и "Моя Украина".

Клип Поплавского на песню "Юный орел"

Кроме того, имя Поплавского фигурировало в нескольких громких скандалах. Один вспыхнул в начале 2025 года, когда одна из выпускниц обвинила ректора в домогательствах к студенткам. Сам Поплавский никак не комментировал эти заявления.

Как КНУКиМ связан с Киевским университетом культуры

Часто названия двух университетов КНУКиМ и КУК путают, ведь они частично имеют общую историю. Сначала существовал Киевский институт культуры, который в 1999 году был переименован в КНУКиМ. Он подчиняется Минобразования и есть государственным.

Но уже в 2000 году появился Киевский университет культуры (КУК). Он является частным учебным заведением, которое основал Поплавский. Основной целью создания сложной системы этих вузов стало увеличение потока студентов, уменьшение ограничений со стороны государства и предоставление коммерческого образования.

КНУКиМ

Киевский университет культуры

Тесное сотрудничество КНУКиМ и КУК часто вызывало дискуссии и путало студентов. Ведь фактически они могли поступить в частный вуз, пройти там обучение, а диплом получить от государственного КНУКиМ. Министерство образования часто проводило проверки этих заведений, ведь их деятельность вызывала вопросы. Местами ограничивались некоторые программы и т.д.

Поплавский, как и в 2000 году, имеет отношение к обоим заведениям. Ведь в КНУКиМ до 2026 года он был ректором, сейчас занимает пост президента. В КУК Михаил Михайлович является основателем и до 2023 года был ректором. Заметим, что действующим ректором Киевского университета культуры сейчас есть Пилипов Владимир Иванович.

