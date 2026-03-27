До Поплавського прийшли прокурори? Що можуть шукати у "співаючого ректора"

Фігурантам гучної справи може загрожувати до 12 років в'язниці

У п'ятницю, 27 березня, правоохоронці викрили схему розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури (КУК). Прокуратура разом з СБУ провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях університету.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, попередньо збитки державі оцінюють на сотні мільйонів гривень.

"За попередніми даними внаслідок таких дій державі, завдано шкоди в особливо великих розмірах", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що прокуратура офіційно не повідомляла ім'я осіб, у яких проходили обшуки. Однак за даними джерел РБК-Україна, вони торкнулись й ексректора КНУКіМ Михайла Поплавського.

Деталі справи

Як повідомляють в СБУ, у Києві було викрито посадовців, які розкрадали гроші через махінації зі штатним розписом одного із відомих столичних закладів вищої освіти. Фігуранти подавали до Міносвіти штучно завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022-2024 років.

Внаслідок чого у ці роки виш отримав від держави понад 760 млн гривень для забезпечення освітнього процесу. Учасники схеми привласнили частину з одержаної суми.

"Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Хто такий Михайло Поплавський

Михайло Поплавський — це український педагог, виконавець пісень, доктор педагогічних наук, професор та ексректор Київського університету культури і мистецтв (КНУКіМ) та Київського університету культури. З 1995 по 1999 він був ректором Київського інституту культури, а з 2000 по 2026 був ректором КНУКіМ. У 2000 заснував Київський університет культури, де до 2023 теж був ректором.

Його контракт з КНУКіМ закінчився у лютому 2026 року. За час своєї роботи Поплавський отримав прізвисько "співучий ректор", адже поєднував не тільки роботу в університеті, а й виступи на сцені. Чимало українців чули пісні Михайла Михайловича, зокрема "Юний орел", "Сало", "Кропива", "Варенички", "Український борщ" та "Моя Україна".

Окрім того, ім'я Поплавського фігурувало у кількох гучних скандалах. Один спалахнув напочатку 2025 року, коли одна з випускниць звинуватила ректора у домаганнях до студенток. Сам Поплавський ніяк не коментував ці заяви.

Як КНУКіМ пов'язаний з Київським університетом культури

Часто назви двох університетів КНУКіМ та КУК плутають, адже вони частково мають спільну історію. Спочатку існував Київський інститут культури, який у 1999 році перейменували у КНУКіМ. Він підпорядковується Міносвіти та є державним.

Але вже у 2000 з'явився Київський університет культури (КУК). Він є приватним навчальним закладом, який заснував Поплавський. Основною метою створення складної системи цих вишів стало збільшення потоку студентів, зменшення обмежень з боку держави та надання комерційної освіти.

Тісна співпраця КНУКіМ та КУК часто викликала дискусії та плутала студентів. Адже фактично вони могли вступи у приватний виш, пройти там навчання, а диплом отримати від державного КНУКіМ. Міністерство освіти часто проводило перевірки цих закладів, адже їхня діяльність викликала питання. Подекуди обмежувались деякі програми тощо.

Поплавський, як й у 2000 році, має стосунок до обох закладів. Адже у КНУКіМ до 2026 він був ректором, наразі обіймає посаду президента. У КУК Михайло Михайлович є засновником та до 2023 був ректором. Зауважимо, що чинним ректором у Київського університету культури наразі є Пилипів Володимир Іванович.

