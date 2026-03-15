Миллионы гривен, долларов и евро "под подушкой": сколько денег у Поплавского
Бывший ректор хранит деньги в гривнах, долларах и евро
Известный украинский певец, телеведущий и бывший ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил Поплавский обнародовал значительные денежные сбережения в разных валютах. В документе, в частности, указаны наличные денежные средства в долларах, евро и гривнах, а также суммы, размещенные на банковских счетах.
Соответствующие данные содержатся в его ежегодной декларации, обнародованной в реестре Национального агентства по предотвращению коррупции. Согласно документу, часть средств Поплавский хранит наличными. Наибольшая сумма – 1 760 000 долларов США.
Также в декларации указано 3 500 000 гривен наличными. Часть денежных средств размещена на банковских счетах.
В частности, Поплавский задекларировал: 566678 гривен на счетах в банках; 364786 гривен на других банковских счетах; 2 483 доллара США, которые также хранятся на счетах и еще 24 500 гривен. Кроме того, в наличных сбережениях задекларировано 1 510 000 евро.
Михаил Поплавский многие годы возглавлял Киевский национальный университет культуры и искусств как ректор. Он также известен как эстрадный исполнитель, продюсер и телеведущий.
