Пенсии Поплавского можно только позавидовать: он получает больше других звезд

В месяц бывший ректор получал более 20 тысяч гривен

Михаил Поплавский — украинский артист и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств, недавно потерявший этот пост. Певец получает пенсию, размер которой сравним с месячной зарплатой в крупных городах.

Об этом стало известно из его ежегоднойдекларации, обнародованной 5 марта в реестре Национального агентства по предотвращению коррупции. В 2025 году артист получил 283320 грн от государства.

Декларация Михаила Поплавского за 2025 год. Фото: public.nazk.gov.ua

В среднем ежемесячная пенсионная выплата Поплавского составила примерно 23 610 гривен. По данным журналистов издания "Гордон" это один из самых высоких показателей среди известных украинцев, находящихся на пенсии.

Михаил Поплавский.

Для сравнения, в 2024 году артист получил 273 845 гривен пенсии, что почти на 10 тысяч гривен меньше, чем годом позже. Однако пенсия – не единственный источник дохода известного шоумена. В 2025 году Поплавский задекларировал 827691 гривну заработной платы в Киевском национальном университете культуры и искусств, где был президентом.

Кроме того, еще 780 327 гривен он получил как зарплату по совместительству в частном заведении — Киевском университете культуры.

При этом более трети украинских пенсионеров получают около 3250 гривен. Только около 15% пенсионеров — это более 1,5 миллиона человек — имеют выплаты более 10 тысяч гривен, и в среднем они составляют около 16 тысяч гривен.

Есть и значительно более низкие выплаты. По статистике, 63 тысячи пенсионеров получают пенсию меньше прожиточного минимума, а еще 261 тысяча украинцев живет именно на минимальную сумму — 2361 гривну.

