Пенсии Поплавского можно только позавидовать: он получает больше других звезд

Наталья Дума
Михаил Поплавский Новость обновлена 15 марта 2026, 10:52
Михаил Поплавский. Фото Колаж Телеграфу

В месяц бывший ректор получал более 20 тысяч гривен

Михаил Поплавский — украинский артист и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств, недавно потерявший этот пост. Певец получает пенсию, размер которой сравним с месячной зарплатой в крупных городах.

Об этом стало известно из его ежегоднойдекларации, обнародованной 5 марта в реестре Национального агентства по предотвращению коррупции. В 2025 году артист получил 283320 грн от государства.

Декларация Михаила Поплавского за 2025 год. Фото: public.nazk.gov.ua

В среднем ежемесячная пенсионная выплата Поплавского составила примерно 23 610 гривен. По данным журналистов издания "Гордон" это один из самых высоких показателей среди известных украинцев, находящихся на пенсии.

Михаил Поплавский. Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Для сравнения, в 2024 году артист получил 273 845 гривен пенсии, что почти на 10 тысяч гривен меньше, чем годом позже. Однако пенсия – не единственный источник дохода известного шоумена. В 2025 году Поплавский задекларировал 827691 гривну заработной платы в Киевском национальном университете культуры и искусств, где был президентом.

Декларация Михаила Поплавского за 2025 год. Фото: public.nazk.gov.ua

Кроме того, еще 780 327 гривен он получил как зарплату по совместительству в частном заведении — Киевском университете культуры.

Декларация Михаила Поплавского за 2025 год. Фото: public.nazk.gov.ua

При этом более трети украинских пенсионеров получают около 3250 гривен. Только около 15% пенсионеров — это более 1,5 миллиона человек — имеют выплаты более 10 тысяч гривен, и в среднем они составляют около 16 тысяч гривен.

Есть и значительно более низкие выплаты. По статистике, 63 тысячи пенсионеров получают пенсию меньше прожиточного минимума, а еще 261 тысяча украинцев живет именно на минимальную сумму — 2361 гривну.

