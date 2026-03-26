На Криворожье началось масштабное наводнение: синоптики назвали интересную причину (фото)

Уровень воды поднялся более чем на 44% выше нормы

Значительное наводнение на реке Ингулец на Криворожье изрядно беспокоит людей, ведь местами вода разлилась более чем на 50 м. Известно, что основной причиной этого стало увеличением сбросов с Карачуновского водохранилища.

Об этом "Телеграфу" сообщили в Укргидрометцентре. По данным специалистов первые подтопления начались 6 марта в зонах Центрально-Городского и Ингулецкого районов города.

Пик наводнения пришелся на 17-20 марта, ведь именно тогда наблюдалось наибольшее количество сбросов с водохранилища. Многие дома, огороды и туристические базы затопило.

"Река Ингулец фактически представляет собой сплошной зарегулированный водный объект, ведь возле г. Александрия (Кировоградская обл.) в русло подведен рукав канала Днепр-Ингулец, который вместе с каскадом водохранилищ "перекроили" естественный гидрологический режим реки. Единственной относительно незарегулированной частью реки есть участок выше с. Олиевка в Кировоградской области", — говорят в Укргидрометцентре.

Как поднялась вода на реке Ингулец. Фото: "Суспільне Дніпро"

Река Ингулец на карте

В ведомстве добавляют, что в этом году ситуация сложилась достаточно опасная. Ведь уровень воды поднялся на 44% выше нормы. В последний раз такое наблюдали в 2010 году. При этом повышение уровня воды может возникнуть и на других реках Украины, поскольку конец февраля характеризовался большим количеством осадков.

"Максимальный снежный покров наблюдался 20 февраля и составил 55% от средних многолетних значений, глубина промерзания своих максимальных показателей достигла в конце февраля и была в пределах нормы и несколько ниже ее", — говорится в сообщении.

Как поднялась вода на реке Ингулец. Фото: Рудана

В Укргидрометцентре отметили, что с 19 февраля 2026 года прекратилась подача воды по каналу Днепр-Ингулец. Поэтому в конце февраля река перешла на природное питание. Но в результате потепления с 01 марта началось весеннее половодье. Однако максимальные уровни наблюдались в первой декаде марта (7-8 марта), уже начался спад уровня воды.

"В соответствии с правилами эксплуатации водохранилищ, перед весенним половодьем необходимо проводить их предповодневое износ для дальнейшего приема объема талых паводковых вод в период половодья, начиная с 12 января 2026 года Карачуновское водохранилище было полностью наполнено и в дальнейшем уровне воды держался выше нормальных подпорных значений", — добавили в ведомстве.

