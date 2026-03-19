В Запорожье внезапно вернулся "большой" Днепр: откуда взялась вода и что это значит (видео)
Вода пока еще занимает меньшую площадь, чем в 2024 году
Уровень реки Днепр в Запорожье существенно поднялся после обмеления, которое было вызвано подрывом россиянами Каховской ГЭС. Это хороший знак для экосистемы.
Эколог и исследователь Великого Луга Павел Олейник рассказал "Телеграфу" о том, почему уровень Днепра снова поднимается и как это может повлиять на будущее экологии региона. О том, что Днепр в Запорожье снова стал более полноводным подтверждают многочисленные видео, которые публикуют местные паблики.
"Ниже Днепрогэса поднялся уровень воды в Днепре. Кстати, на реке впервые видят лодки", — сообщают СМИ.
Почему поднялся уровень воды
Эколог напоминает, что в этом году выдалась холодная и снежная зима, даже на Запорожье снежный покров держался достаточно стабильно в течение двух месяцев. Что не типично для этой местности в последние десятилетия.
"С наступлением весны таяние льда и скрещение его на реках севернее приводит к поднятию уровня воды "весенний половодье". Но каждый год оно бывает разной интенсивности и это важно. Ибо прошлой весной на просторах Великого луга возрождающегося практически не наблюдалось половодья и это влияло на развитие определенной растительности на дне бывшего Каховского водохранилища", — объяснил Олейник.
Как влияет половодье на ситуацию в регионе
Отсутствие половодья и осушение плавневых территорий создало определенные риски безопасности. Вражеские ДРГ и одиночные пехотинцы пытались обходить через плавневые заросли наши позиции. Но с поднятием уровня воды сейчас это должно притормозить подобные попытки.
Также, добавляет эколог, более высокий уровень воды хорошо влияет и на экосистему.
Сколько еще продержится высокий уровень воды
"Половодье согласно моим прогнозам должно достичь пика где-то в апреле, когда воды с севера достигнут территории Большого луга. И продержаться высокая вода может до мая или даже июня, это зависит от климатических факторов", — добавил эксперт.
Таким образом половодье, вероятнее всего, будет продолжаться, а уровень воды расти. Прямо сейчас, согласно свежим спутниковым снимкам, вода пока еще занимает меньшую площадь, чем в 2024 году, когда наблюдалось значительное подтопление поймы.
