В Запорожье внезапно вернулся "большой" Днепр: откуда взялась вода и что это значит (видео)

Вода пока еще занимает меньшую площадь, чем в 2024 году

Уровень реки Днепр в Запорожье существенно поднялся после обмеления, которое было вызвано подрывом россиянами Каховской ГЭС. Это хороший знак для экосистемы.

Эколог и исследователь Великого Луга Павел Олейник рассказал "Телеграфу" о том, почему уровень Днепра снова поднимается и как это может повлиять на будущее экологии региона. О том, что Днепр в Запорожье снова стал более полноводным подтверждают многочисленные видео, которые публикуют местные паблики.

"Ниже Днепрогэса поднялся уровень воды в Днепре. Кстати, на реке впервые видят лодки", — сообщают СМИ.

Почему поднялся уровень воды

Эколог напоминает, что в этом году выдалась холодная и снежная зима, даже на Запорожье снежный покров держался достаточно стабильно в течение двух месяцев. Что не типично для этой местности в последние десятилетия.

"С наступлением весны таяние льда и скрещение его на реках севернее приводит к поднятию уровня воды "весенний половодье". Но каждый год оно бывает разной интенсивности и это важно. Ибо прошлой весной на просторах Великого луга возрождающегося практически не наблюдалось половодья и это влияло на развитие определенной растительности на дне бывшего Каховского водохранилища", — объяснил Олейник.

Как влияет половодье на ситуацию в регионе

Отсутствие половодья и осушение плавневых территорий создало определенные риски безопасности. Вражеские ДРГ и одиночные пехотинцы пытались обходить через плавневые заросли наши позиции. Но с поднятием уровня воды сейчас это должно притормозить подобные попытки.

Также, добавляет эколог, более высокий уровень воды хорошо влияет и на экосистему.

Сколько еще продержится высокий уровень воды

"Половодье согласно моим прогнозам должно достичь пика где-то в апреле, когда воды с севера достигнут территории Большого луга. И продержаться высокая вода может до мая или даже июня, это зависит от климатических факторов", — добавил эксперт.

Таким образом половодье, вероятнее всего, будет продолжаться, а уровень воды расти. Прямо сейчас, согласно свежим спутниковым снимкам, вода пока еще занимает меньшую площадь, чем в 2024 году, когда наблюдалось значительное подтопление поймы.

Уровень воды на Запорожье. Спутниковый снимок NASA за 16 марта 2026

Уровень воды на Запорожье. Спутниковый снимок NASA за 2024 год

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне превратили Голую Пристань в мертвую пустыню.