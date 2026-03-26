На Криворіжжі почалася масштабна повінь: синоптики назвали цікаву причину (фото)

Рівень води піднявся на понад 44% вище за норму

Значна повінь на річці Інгулець на Криворіжжі неабияк непокоїть людей, адже подекуди вода розлилась на понад 50 м. Відомо, що основною причиною цього стало збільшенням скидів з Карачунівського водосховища.

Про це "Телеграфу" повідомили в Укргідрометцентрі. За даними спеціалістів, перші підтоплення почались 6 березня у зонах Центрально-Міського та Інгулецького районів міста.

Пік повені припав на 17-20 березня, адже саме тоді спостерігалась найбільша кількість скидів з водосховища. Чимало будинків, городів та туристичних баз затопило.

"Річка Інгулець фактично являє собою суцільний зарегульований водний об’єкт, адже біля м. Олександрія (Кіровоградська обл.) в русло підведений рукав каналу Дніпро-Інгулець, який разом з каскадом водосховищ "перекроїли" природний гідрологічний режим річки. Єдиною відносно незарегульованою частиною річки є ділянка вище с. Оліївка у Кіровоградській області", — кажуть в Укргідрометцентрі.

Як піднялась вода на річці Інгулець. Фото: "Суспільне Дніпро"

Річка Інгулець на карті

У відомстві додають, що цьогоріч ситуація склалась досить небезпечна. Адже рівень води піднявся на 44% вище за норму. Востаннє таке спостерігали у 2010 році. При цьому підняття рівня води може виникнути й на інших річках України, оскільки кінець лютого характеризувався великою кількістю опадів.

"Максимальний сніговий покрив спостерігався 20 лютого і становив 55% від середніх багаторічних значень, глибина промерзання своїх максимальних показників досягла наприкінці лютого та була в межах норми та дещо нижче за неї", — йдеться у повідомленні.

Як піднялась вода на річці Інгулець. Фото: Рудана

В Укргідрометцентрі наголосили, що з 19 лютого 2026 року припинилась подача води каналом Дніпро-Інгулець. Тому наприкінці лютого річка перейшла на природне живлення. Але внаслідок потепління починаючи з 01 березня розпочалось весняне водопілля. Однак максимальні рівні спостерігались у першій декаді березня (7-8 березня), наразі вже розпочався спад рівня води.

"Відповідно до правил експлуатації водосховищ, перед весняним водопіллям необхідно проводити їх передповеневе спрацювання для подальшого приймання об’єму талих повеневих вод у період водопілля, починаючи з 12 січня 2026 року Карачунівське водосховище було повністю наповнене і в подальшому рівні води утримувались вище нормальних підпірних значень", — додали у відомстві.

