Без военной службы не получат работу: каких госдолжностей касается новое требование
Требования к кандидатам в госслужащие ужесточились
В среду, 25 марта, Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому без прохождения военной службы мужчины не смогут устроиться работать на государственную службу, в полицию и прокуратуру. Теперь вместо базовой общевойсковой подготовки предусмотрено внедрение "подготовки к национальному сопротивлению".
Эти нововведения будут касаться студентов и учеников независимо от пола. "Телеграф" расскажет, что такое государственная служба и о каких должностях можно будет забыть без службы в армии.
Какой документ приняли нардепы
Верховная Рада приняла "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам подготовки граждан к национальному сопротивлению" №13347, предусматривающий, что мужчины смогут работать на государственной службе только при условии прохождения полноценной военной службы. То есть устроиться на госслужбу не смогут те, кто не служил в армии, даже если они имеют соответствующее образование и опыт.
Что такое государственная служба в Украине
Согласно украинскому законодательству, государственная служба — это профессиональная деятельность государственных служащих по формированию государственной политики, обеспечению ее реализации и предоставлению административных услуг. Согласно статье 1 Закона Украины "О государственной службе", государственным служащим называется гражданин Украины, занимающий должность в органе государственной власти, другом государственном органе или его аппарате (секретариате). Он осуществляет установленные для этой должности полномочия, напрямую связанные с выполнением задач и функций государственного органа, а также соблюдает принципы государственной службы. Получает заработную плату из бюджета.
Какие должности есть на госслужбе
По состоянию на 25 марта 2026 года в Украине все должности на государственной службе делятся на три основные категории:
Категория "А" (Высший корпус государственной службы). Это должности руководителей высочайшего уровня:
- Государственный секретарь Кабинета министров Украины и его заместители.
- Государственные секретари министерств.
- Руководители центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ), не являющиеся членами Кабинета Министров, и их заместители.
- Руководители аппаратов Конституционного суда, Верховного суда, высших специализированных судов.
- Председатели местных администраций (областных и районных).
Категория "Б" (Руководители среднего звена). Должности руководителей структурных подразделений:
- Руководители и заместители руководителей структурных подразделений Секретариате Кабинета Министров, аппаратах Верховной Рады и Офиса Президента.
- Руководители и заместители руководителей территориальных органов центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ).
- Руководители структурных подразделений местных администраций.
Категория "В" (Специалисты)
К ней относятся другие должности государственной службы, не относящиеся к категориям "А" и "Б". Такие как:
- Главные специалисты.
- Ведущие специалисты.
- Специалисты разных отделов и управлений государственных органов.
Для вступления в должности категорий "А" и "Б" обязательно высшее образование не ниже магистра. А для категории "В" — не ниже бакалавра.
Кто не является государственным служащим
Важно различать госслужащих и других сотрудников государственных учреждений. К государственной службе не относятся:
Политические должности: Министры и заместители, народные депутаты.
Патронатная служба: советники, помощники, консультанты и пресс-секретари политических деятелей.
Обслуживающий персонал: Секретари, водители, охранники, уборщики, то есть люди, выполняющие функции по обслуживанию госслужащих.
Технические работники: Администраторы, системные администраторы и т.д.
