Без военной службы не получат работу: каких госдолжностей касается новое требование

Требования к кандидатам в госслужащие ужесточились

В среду, 25 марта, Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому без прохождения военной службы мужчины не смогут устроиться работать на государственную службу, в полицию и прокуратуру. Теперь вместо базовой общевойсковой подготовки предусмотрено внедрение "подготовки к национальному сопротивлению".

Эти нововведения будут касаться студентов и учеников независимо от пола. "Телеграф" расскажет, что такое государственная служба и о каких должностях можно будет забыть без службы в армии.

Какой документ приняли нардепы

Верховная Рада приняла "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам подготовки граждан к национальному сопротивлению" №13347, предусматривающий, что мужчины смогут работать на государственной службе только при условии прохождения полноценной военной службы. То есть устроиться на госслужбу не смогут те, кто не служил в армии, даже если они имеют соответствующее образование и опыт.

Законопроект поддержало 263 нардепа.

Что такое государственная служба в Украине

Согласно украинскому законодательству, государственная служба — это профессиональная деятельность государственных служащих по формированию государственной политики, обеспечению ее реализации и предоставлению административных услуг. Согласно статье 1 Закона Украины "О государственной службе", государственным служащим называется гражданин Украины, занимающий должность в органе государственной власти, другом государственном органе или его аппарате (секретариате). Он осуществляет установленные для этой должности полномочия, напрямую связанные с выполнением задач и функций государственного органа, а также соблюдает принципы государственной службы. Получает заработную плату из бюджета.

Какие должности есть на госслужбе

По состоянию на 25 марта 2026 года в Украине все должности на государственной службе делятся на три основные категории:

Категория "А" (Высший корпус государственной службы). Это должности руководителей высочайшего уровня:

Государственный секретарь Кабинета министров Украины и его заместители.

Государственные секретари министерств.

Руководители центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ), не являющиеся членами Кабинета Министров, и их заместители.

Руководители аппаратов Конституционного суда, Верховного суда, высших специализированных судов.

Председатели местных администраций (областных и районных).

Категория "Б" (Руководители среднего звена). Должности руководителей структурных подразделений:

Руководители и заместители руководителей структурных подразделений Секретариате Кабинета Министров, аппаратах Верховной Рады и Офиса Президента.

Руководители и заместители руководителей территориальных органов центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ).

Руководители структурных подразделений местных администраций.

Категория "В" (Специалисты)

К ней относятся другие должности государственной службы, не относящиеся к категориям "А" и "Б". Такие как:

Главные специалисты.

Ведущие специалисты.

Специалисты разных отделов и управлений государственных органов.

Для вступления в должности категорий "А" и "Б" обязательно высшее образование не ниже магистра. А для категории "В" — не ниже бакалавра.

Кто не является государственным служащим

Важно различать госслужащих и других сотрудников государственных учреждений. К государственной службе не относятся:

Политические должности: Министры и заместители, народные депутаты.

Патронатная служба: советники, помощники, консультанты и пресс-секретари политических деятелей.

Обслуживающий персонал: Секретари, водители, охранники, уборщики, то есть люди, выполняющие функции по обслуживанию госслужащих.

Технические работники: Администраторы, системные администраторы и т.д.

