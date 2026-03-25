Без військової служби не отримають роботу: яких держпосад стосується нова вимога

Вимоги до кандидатів у держслужбовці стали жорсткішими

У середу, 25 березня, Верховна Рада України ухвалила законопроект, згідно з яким, без проходження військової служби, чоловіки не зможуть влаштуватись працювати на державну службу, в поліцію та прокуратуру. Тепер замість базової загальновійськової підготовки передбачено впровадження "підготовки до національного спротиву".

Ці нововведення стосуватимуться студентів та учнів незалежно від статі. "Телеграф" розповість, що таке державна служба та на про які посади можна буде забути без служби у війську.

Який документ ухвалили нардепи

Верховна Рада ухвалила "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву" №13347, який передбачає, що чоловіки зможуть працювати на державній службі лише за умови проходження повноцінної військової служби. Тобто влаштуватися на держслужбу не зможуть ті, хто не служив у війську — навіть якщо вони мають відповідну освіту та досвід.

Законопроект підтримало 263 нардепи.

Що таке державна служба в Україні

Відповідно до українського законодавства, державна служба — це професійна діяльність державних службовців щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг. Згідно зі статтею 1 Закону України "Про державну службу", державним службовцем називається громадянин України, який обіймає посаду в органі державної влади, іншому державному органі чи його апараті (секретаріаті). Він здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій державного органу, а також дотримується принципів державної служби. Одержує заробітну плату з державного бюджету.

Які посади є на держслужбі

Станом на 25 березня 2026 року, в Україні всі посади на державній службі діляться на три основні категорії:

Категорія "А" (Вищий корпус державної служби). Це посади керівників найвищого рівня:

Державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники.

Державні секретарі міністерств.

Керівники центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), які не є членами Кабінету Міністрів, та їх заступники.

Керівники апаратів Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів.

Голови місцевих державних адміністрацій (обласних та районних).

Категорія "Б" (Керівники середньої ланки). Посади очільників структурних підрозділів:

Керівники та заступники керівників структурних підрозділів у Секретаріаті Кабінету Міністрів, апаратах Верховної Ради та Офісу Президента.

Керівники та заступники керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ).

Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

Категорія "В" (Спеціалісти)

До неї відносяться інші посади державної служби, які не належать до категорій "А" та "Б". Такі як:

Головні спеціалісти.

Провідні спеціалісти.

Спеціалісти різних відділів та управлінь державних органів.

Для вступу на посади категорій "А" та "Б" обов’язковою є вища освіта не нижче магістра. А для категорії "В" — не нижче бакалавра.

Хто не є державним службовцем

Важливо розрізняти держслужбовців та інших працівників державних установ. До державної служби не належать:

Політичні посади: Міністри та їх заступники, народні депутати.

Патронатна служба: Радники, помічники, консультанти та прессекретарі політичних діячів.

Обслуговуючий персонал: Секретарі, водії, охоронці, прибиральники, тобто люди які виконують функції з обслуговування держслужбовців.

Технічні працівники: Адміністратори, системні адміністратори тощо.

