Повестки без конфликтов: в Украине предлагают сделать мобилизацию понятнее и безопаснее

Взаимодействие с гражданами благодаря новым правилам могут быть упрощены

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 15076-1, который направлен на упрощение работы групп оповещения военнообязанных и уточняет, как правильно вручать повестки. Инициатором проекта является народный депутат IX созыва Георгий Мазурашу.

В этом материале подробно рассказывается, что известно о проекте и какие цели прописаны в пояснительной записке.

Законопроект разъясняет, кто и что может делать в группах оповещения. Речь идет о представителях ТЦК и СП, а также о сотрудниках Нацолиции. Основная идея заключается в разделении их ролей — сотрудники ТЦК занимаются проверкой документов и вручением повесток, а сотрудники полиуии ответственны за порядок и могут реагировать на нарушения, но только в рамках закона.

Проект № 15076-1 и его главные цели

Как говорится в объяснительной записке, проект направлен на урегулирование процедуры оповещения военнообязанных, проверки военно-учетных документов и процесс вручения повесток о вызове в ТЦК и СП. Однако ключевым недостатком данного законопроекта является возможность осуществления административного задержания военнообязанных в отношении которых оформлены административные материалы и которые привлечены к административной ответственности.

Главные цели документа:

Четко разделить обязанности между сотрудниками центров и полицией;

Сделать процедуру оповещения военнообязанных прозрачной и понятной;

Исключить необоснованное задержание людей;

Снизить количество конфликтов при вручении повесток;

Упростить работу с Единым государственным реестром призывников, чтобы не было ошибок и спорных ситуаций.

"В случае принятия альтернативного законопроекта будет уменьшен общественный резонанс, касающийся проведения мобилизационных мероприятий, что приведет к спаду количества конфликтных ситуаций, происходящих при процедуре оповещения, вручение повесток о вызове в ТЦК и СП и привлечение к административной ответственности", — говорится в записке.

Кроме того указано, что принятие зконопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета и не создаёт новых коррупционных рисков. Напротив, документ упростит процедуры, а также повысит прозрачность работы государственных органов и укрепит доверие граждан.

В записке прописаны позитивные последствия в случае, если законопроект будет принят:

Группы оповещения смогут работать более эффективно: военнообязанные будут получать повестки правильно, а конфликты и судебные разбирательства станут реже.

Государство сможет лучше организовывать мобилизационные мероприятия, что повышает обороноспособность страны.

Проект зарегистрирован 24 марта 2026 года и будет рассмотрен на 15-й сессии IX созыва Верховной Рады.

