От ФСБ до обороны Донецкого аэропорта: что известно об Илье Богданове, который стал мишенью РФ

Недавно он стал диаконом Православной церкви Украины

Служба безопасности Украины успешно ликвидировала киллера Главного разведывательного управления РФ (ГРУ) и задержала его подельников — членов агентурно-боевой группы. Они готовили резонансные убийства в Украине, в частности, Ильи Богданова.

"Телеграф" рассказывает, что известно об украинском военнослужащем, который ранее служил в ФСБ. Это не первая неудачная операция российских спецслужб по ликвидации Богданова.

Кто такой Илья Богданов

Илья Богданов (позывной Дальний) — уроженец Владивостока, в прошлом офицер пограничной службы ФСБ России. В 2014 году он перешёл на сторону Украины: сначала вступил в добровольческий батальон Нацгвардии "Донбасс", а затем — в Добровольческий корпус "Правого сектора". Принимал участие в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт.

С осени 2022 года Богданов служит в рядах Российского добровольческого корпуса при Главном управлении разведки Минобороны Украины.

За время его пребывания в Украине неоднократно появлялась информация о покушениях на него. Один из самых громких эпизодов — похищение в 2016 году: по данным СБУ, его намеревались вывезти в Россию и ликвидировать, однако спецслужбе удалось сорвать этот план.

Примечательно, что на днях стало известно о рукоположении Богданова в диаконы ПЦУ. По его словам, хиротонию совершил митрополит Александр (Драбинко).

"Во всяком случае, я пока еще действующий военнослужащий: рукоположился и обратно в сектор, хотя теперь уже без права убивать. Здесь без вариантов. Но, как говорится, с этим у меня план выполнен. Послужив мечом, теперь послужу словом", — написал Богданов.

Также он обратился к российским спецслужбам, которые в течение многих лет охотятся на него:

"Товарищи из ФСБ, желающие всё время меня ликвидировать, вы должны учесть, что для всего православного и в принципе христианского мира это будет теперь именно история покушения не на какого-то там деятеля в прошлом, а на клирика православной церкви. Так что я за вас, гонители, помолюсь, зла не держу, но теперь это для вас генерирует больше рисков, минусов и политических проблем, а для меня — возможность быть официальным мучеником, шагнуть на икону как покровителю какому-то".

Операция СБУ

СБУ нейтрализовала агентурно-диверсионную группу российской военной разведки и ликвидировала киллера, оказавшего вооружённое сопротивление при задержании. Более десяти участников сети арестованы.

По данным следствия, группа готовила серию резонансных убийств, среди возможных целей назывались Сергей Стерненко и Илья Богданов. Злоумышленники отслеживали маршруты и адреса, передавали данные куратору — завербованному судебному эксперту из Полтавы, который работал на ГРУ.

Задержание СБУ

Исполнителем должен был стать боевик из оккупированной части Донецкой области, прошедший подготовку в РФ. Он планировал закладывать взрывные устройства под автомобили или у домов жертв, а при необходимости — расстреливать их.

Во время обысков изъяты оружие, техника и доказательства работы на российские спецслужбы. Задержанным объявлены подозрения по статьям о госизмене, терроризме и незаконном обращении с оружием. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее россияне хотели ликвидировать командира "Тройки" Андрея Билецкого, но в тот раз им также помешала СБУ. "Телеграф" рассказал, кого еще пытались убить российские спецслужбы. Покушения на руководство Украины во время войны исчисляются десятками.