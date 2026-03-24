Стерненко снова пытались убить: что известно и сколько уже было покушений

Киллером являлся выходец из временно оккупированной части территории Донецкой области

Служба безопасности Украины успешно ликвидировала киллера Главного разведовательного управления РФ (ГРУ) и задержала его подельников — членов агентурно-боевой группы. Они готовили резонансные убийства в Украине, в частности, активиста и блогера Сергея Стерненко.

Спецоперацию координировал лично первый заместитель Председателя СБУ Александр Поклад. Отмечается, что киллер с оружием сопротивлялся во время задержания. Более 10 других участников ячейки заключены под стражу. Об этом 24 марта было сообщено в пресс-службе СБУ.

"Как установило расследование, фигуранты готовили убийства известных людей в разных регионах нашего государства. Среди них – советник Министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также россиянин Илья Богданов, с 2014 года воюющий за Украину", — говорится в материале.

Задержание. Фото: СБУ

Для совершения убийств злоумышленники отслеживали адреса и маршруты передвижения военных и публичных лиц, затем отправляли собранные данные руководителю группы (резиденту). Им оказался завербованый ГРУ РФ судебный эксперт из Полтавы, который обобщал развединформацию и "отчитывался" на российской спецслужбе.

Было установлено, что киллером являлся выходец из временно оккупированной части территории Донецкой области. Там он прошел боевую подготовку на базе ГРУ России и впоследствии был переправлен на подконтрольную Украине территорию. Он должен был изготовить самодельные взрывные устройства и заложить их под автомобили своих жертв. В случае "неудачного" подрыва киллер получил указание от куратора из России расстреливать пострадавших в упор.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, диктофоны, компьютерная техника и камеры видеонаблюдения с доказательствами работы на российские спецслужбы.

Успеха в данной операции удалось достичь, в частности, благодаря агентурному проникновению в ряды врага и активной работе контрразведчиков УСБУ в Полтавской области, комплекса оперативно-боевых мероприятий на временно оккупированной территории. Отмечается, что службы уже были выведены на подконтрольную Украине территорию и находятся в безопасности.

Задержанным было сообщено о подозрении:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

При этом, украинский активист и блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале в ответ на данную новость отметил,что с ним все в порядке.

Нападения на Стерненко

За годы своей деятельности активист Сергей Стерненко неоднократно подвергался нападениям и на его жизнь совершали покушения. За последние 8 лет было уже несколько подобных случаев:

Февраль 2018 — возле дома на Стерненко напали двое неизвестных с предметом, похожим на биту. Активист получил резаную рану бедра, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Нападавшие скрылись, повредив его автомобиль.

— возле дома на Стерненко напали двое неизвестных с предметом, похожим на биту. Активист получил резаную рану бедра, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Нападавшие скрылись, повредив его автомобиль. Май 2018 (1 мая) — выстрел в затылок возле дома. Нападавший — 39-летний Абзал Баймукашев, стрелял из переделанного стартового пистолета. Был задержан и арестован на 60 суток.

— выстрел в затылок возле дома. Нападавший — 39-летний Абзал Баймукашев, стрелял из переделанного стартового пистолета. Был задержан и арестован на 60 суток. Май 2018 (24 мая) — нападение двоих злоумышленников. В ходе сопротивления Стерненко ранил одного из них ножом, что привело к смертельному исходу. Второй нападавший также был задержан; оба получили телесные повреждения.

— нападение двоих злоумышленников. В ходе сопротивления Стерненко ранил одного из них ножом, что привело к смертельному исходу. Второй нападавший также был задержан; оба получили телесные повреждения. Март 2025 — после убийства активиста Демьяна Ганула Стерненко заявил о слежке за собой.

— после убийства активиста Демьяна Ганула Стерненко заявил о слежке за собой. Май 2025 (1 мая) — покушение с огнестрельным оружием; нападавшая была задержана на месте сотрудниками СБУ. Активист не получил угрозы для жизни благодаря оперативной реакции спецслужб.

При этом, сам Сергей Стерненко связывал покушение на свою жизнь с убийством одесского активиста Демьяна Ганула и убийством Ирины Фарион. Он говорил, что эти инциденты рассматривают как часть более широкой кампании по устранению активистов и общественных деятелей, возможно организованной враждебными спецслужбами.

Кто такой Сергей Стерненко

Известный общественный деятель и волонтер. После начала полномасштабного вторжения России Стерненко присоединился к территориальной обороне Киева. Он ведет популярный YouTube-канал и активно занимается сбором средств на нужды ВСУ. В частности, Стерненко организовал программу "Небесный русорез", собрав около 70 миллионов гривен на дроны, предназначенные для уничтожения российских разведывательных беспилотников. В то же время, Стерненко был фигурантом сразу нескольких уголовных дел и даже сидел в СИЗО.

Как сообщал "Телеграф", в ноябре 2024 года Стерненко принял участие во встрече волонтеров и представителей общественности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Это произошло вскоре после того, как активист обратился к главкому с претензиями из-за "слива" его личных данных.

