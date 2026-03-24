Від ФСБ до оборони Донецького аеропорту: що відомо про Іллю Богданова, який став мішенню РФ

Служба безпеки України успішно ліквідувала кілера Головного розвідувального управління РФ (ГРУ) та затримала його спільників — членів агентурно-бойової групи. Вони готували резонансні вбивства в Україні, зокрема Іллі Богданова.

"Телеграф" розповідає, що відомо про українського військовослужбовця, який раніше служив у ФСБ. Це не перша невдала операція російських спецслужб щодо ліквідації Богданова.

Хто такий Ілля Богданов

Ілля Богданов (позивний Дальній) — уродженець Владивостока, в минулому офіцер прикордонної служби ФСБ Росії. У 2014 році він перейшов на бік України: спочатку вступив до добровольчого батальйону Нацгвардії "Донбас", а потім до Добровольчого корпусу "Правого сектору". Брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт.

З осені 2022 року Богданов служить у лавах Російського добровольчого корпусу при Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За його перебування в Україні неодноразово з’являлася інформація про замахи на нього. Один із найгучніших епізодів — викрадення у 2016 році: за даними СБУ, його мали намір вивезти до Росії та ліквідувати, проте спецслужбі вдалося зірвати цей план.

Цікаво, що днями стало відомо про висвячення Богданова в диякони ПЦУ. За його словами, хіротонію звершив митрополит Олександр (Драбинко).

"У будь-якому разі я поки ще чинний військовослужбовець: висвятився і назад у сектор, хоча тепер уже без права вбивати. Тут без варіантів. Але, як то кажуть, із цим у мене план виконано. Послужив мечем, тепер послужу словом", — написав Богданов.

Також він звернувся до російських спецслужб, які протягом багатьох років полюють на нього:

"Товариші з ФСБ, які бажають увесь час мене ліквідувати, ви повинні врахувати, що для всього православного і в принципі християнського світу це буде тепер саме історія замаху не на якогось там діяча в минулому, а на клірика православної церкви. Так що я за вас, гонителі, помолюся, зла не тримаю, але тепер це для вас генерує більше ризиків, мінусів та політичних проблем, а для мене — можливість бути офіційним мучеником, зробити крок на ікону як покровителю якомусь".

Операція СБУ

СБУ нейтралізувала агентурно-диверсійну групу російської військової розвідки та ліквідувала кілера, який чинив збройний опір під час затримання. Понад десять учасників мережі заарештовано.

За даними слідства, група готувала серію резонансних вбивств, серед можливих цілей називалися Сергій Стерненко та Ілля Богданов. Зловмисники відстежували маршрути та адреси, передавали дані куратору — завербованому судовому експерту з Полтави, який працював на ГРУ.

Затримання СБУ

Виконавцем мав стати бойовик з окупованої частини Донецької області, який пройшов підготовку у РФ. Він планував закладати вибухові пристрої під автомобілі або біля будинків жертв, а за потреби — розстрілювати їх.

Під час обшуків вилучено зброю, техніку та докази роботи на російські спецслужби. Затриманим оголошено підозри за статтями про держзраду, тероризм та незаконне поводження зі зброєю. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Раніше росіяни хотіли ліквідувати командира "Трійки" Андрія Білецького, але того разу їм також завадила СБУ.