Батареи могут остыть преждевременно: в каких городах самая плохая ситуация с оплатой за газ

"Нафтогаз" прекращает поставки газа теплокоммунэнерго

"Нафтогаз" разослал письма всем теплокоммунэнерго (ТКЭ) Украины и объявил, что с 28 марта он прекращает поставки газа в связи с тем, что они не гасят свои долги. Это автоматически приведет к концу отопительного сезона.

Вице-президент Теплоэнергетического кластера Украины Андрей Гевко в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал, в чем причина задолженности и каков путь решения этой проблемы.

Сколько денег задолжали предприятия теплокоммунэнерго "Нафтогазу"?

– На сегодняшний день общая задолженность теплоснабжающих предприятий и водоканалов по стране превышает 100 млрд грн. В то же время официальные данные еще не опубликованы, поэтому точные цифры по состоянию на 2026 год пока неизвестны.

Основная причина – сама модель. Тарифы на тепло для населения уже несколько лет остаются фактически замороженными и покрывают около половины реальной себестоимости. В то же время цены на газ, электроэнергию, ремонтные работы постоянно растут. У предприятий просто физически нет ресурсов, чтобы закрывать все расходы и вовремя рассчитываться за газ.

В каких городах ситуация с оплатой газа самая плохая, где будут выключать отопление без вариантов?

– Самые большие проблемы с оплатой газа и электроэнергии традиционно наблюдаются в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях, где масштабы долгов особенно велики.

Каков выход из этой ситуации?

– Хочу подчеркнуть: централизованная система теплоснабжения сама по себе неэффективна. Длинные сети, которым по 30–40 лет, теряют до 50% тепла по дороге к потребителям и делают систему очень уязвимой. Если случается авария или обстрел ТЭЦ, целый район может остаться без тепла, а восстановление занимает недели.

Поэтому выход должен быть комплексным. Конечно, нужно решать вопросы долгов и устанавливать более реалистичные тарифы, хотя бы покрывающие себестоимость. Но этого недостаточно.

Необходимо изменять саму модель: развивать локальные котельные, модернизировать тепловые пункты, уменьшать длину сетей и зависимость от крупных ТЭЦ. Децентрализация позволяет сократить потери тепла, быстро реагировать на аварии и делает систему более гибкой. Это уже давно работает во многих странах и доказывает свою эффективность. Иначе мы будем то и дело возвращаться в ту же точку: накопление долгов, кризисы и поиск виновных вместо того, чтобы сделать реально работающую систему, обеспечивающую тепло и горячую воду людям, даже в сложных условиях.

Напомним, еще 9 марта в Украине заговорили о прекращении отопления и завершении сезона. Так, в некоторых городах днем тепло подавать прекратили, а ночью снова включали.