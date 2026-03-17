Начальник одного из ТЦК за год накупил криптовалюты на десятки тысяч (фото)
Никакой недвижимости или авто в прошлому году военный не покупал
Начальник Никопольского районного ТЦК и СП Багнюк Даниил оказался любителем криптовалюты. За 2025 год он приобрел сразу несколько видов монет на тысячи гривен.
Об этом свидетельствуют данные в ее официальной декларации опубликованной на сайте НАПК. Так, согласно документу, за прошлый год военный приобрел такую криптовалюту:
39,01095 Avalanche (AVAX) — за 34 339 гривен;
- 2.082915 Solana (SOL) — за 15 206 гривен;
- 138.38148 Aster (ASTER) — за 7 319 гривен;
- 351.52112 Celestia (TIA) — за 13 231 гривен;
- 1305.1935 Arbitrum (ARB) — за 27 827 гривен;
- 703.75554 Starknet (STRK) — за 4 112 гривен;
- 2089.908 Gala (GALA) — за 3 300 гривен.
Итого: 71 тысяча гривен.
Стоит отметить, что за 2025 год Багнюк заработал в ТЦК 467 245 гривен. Никакой недвижимости или авто в прошлому году военный не покупал.
