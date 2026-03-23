Чи законні рейди ТЦК в балаклавах? Бліцінтерв'ю з нардепом Федієнком

Ті, хто проводять оповіщення населення, повинні виглядати відповідно до статуту

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування (ТЦК) за законом не мають права носити балаклави чи зупиняти людей без пред'явлення посвідчення. Однак свідком схожої ситуації в Києві став член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

Нардеп у відео розповів, як працівники центру та копи розмовляли з людьми, аргументуючи це пошуком військових зі статусом СЗЧ. "Телеграф" звернувся до нардепа, аби з'ясувати кілька питань.

Олександре, ви були впевнені, що ТЦК не повинен займатися СЗЧ — це компетенція ВСП. Чи порушили вони закон?

— Згідно з чинним законодавством є військовослужбовці, а є військовозобов'язані. І це дві різні історії. Військовозобов'язані більшою мірою підпорядковуються саме ТЦК, а військовослужбовці, які мають статус СЗЧ, на мій погляд, — це питання військових служб правопорядку (ВСП).

Чому представники ТЦК були в балаклавах? Це законна практика під час таких заходів, чи є порушенням?

— Звісно, це незаконно. Адже в Україні є статут, як має виглядати військовослужбовець. У статуті я щось не пам'ятаю балаклав.

Ви казали, що поліцейський поїхав з громадянином, а за ними — старший з ТЦК. Куди їх везли?

— Чесно, я не знаю, куди їх везуть. Хотів поїхати за ними третім, але не встиг. Представник ТЦК мені повідомив, що вони поїхали кудись до юриста чи до когось там, навіть адресу назвав.

За вашими словами, протягом 40 хвилин спостережень силою нікого не садили. Але чи можна назвати такі заходи добровільними, якщо поруч люди у формі і поліція?

— Те, що такі заходи проводять люди в балаклавах, звісно, це трошки лякає та непокоїть суспільство. Як пояснив мені один з представників центру, він вдягає балаклаву через те, що переймається за безпеку своєї родини. Але хочу наголосити, що зі зброєю нікого не було. В балаклавах були.

Що дає ТЦК право проводити такі спільні рейди з поліцією?

— Це питання давно врегульоване з чинним законодавством. Представники поліції зупиняють громадянина України в межах чинного законодавства на тлі воєнного стану. Тут слід розуміти, що має бути дійсно підстава для зупинки. Щодо СЗЧ тут є питання, адже поліція чи органи місцевого самоврядування мають доставляти таких людей в ТЦК.

Ви сказали, що "зробили для себе висновки і попрацюєте над запитами". Що саме плануєте з’ясувати і в які органи звертатись?

— Буду далі звертатись до Сухопутних військ, до Подільського ТЦК, аби все ж таки їхні військовослужбовці, які перебувають під час виконання заходу, були без балаклав і з боді-камерами.

Чи є ризик, що подібні рейди у балаклавах підривають довіру суспільства до мобілізації загалом?

— Тут більше питання не в ризику, а в асоціативному мисленні. Адже, коли громадянин України бачить людину в балаклаві, це викликає страх. Людина не розуміє, хто це і що буде далі. Тому треба, щоб поліція та військовослужбовці ТЦК мали відповідний вигляд, у першу чергу, чинний до законодавства.

Скільки таких випадків з порушеннями ТЦК доходить до вас від громадян, і чи є системна проблема?

— Буквально сьогодні розбирав пошту і там було багато листів. У кожного своя історія, з якою треба розбиратись і ми будемо це робити.

Що ви думаєте про заяву Євгена Дикого, українського вченого, військового, публіциста, щодо закручування гайок ухилянтам?

— Дивіться, у нас все ж триває війна. Нам треба наповнювати Збройні сили України військовим формуванням. Я розумію, що Дикий має певну профдеформацію як колишній військовий, який був на війні. Але у військових дійсно болить те, що на фронті людей в рази менше, ніж треба. Тому вважають, що вони мають право на свою думку, адже подекуди щодо ухилянтів вони можуть мати рацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому люди не довіряють ТЦК, на думку нардепки Соломії Бобровської.