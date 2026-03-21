Отопительный сезон закончится раньше? Почему украинцы могут уже остаться без тепла

Ответственность лежит не только на потребителях

Преждевременное отключение отопления в некоторых городах Украины связано с задолженностью "Нефтегазу". Эта ситуация возникает не впервые, но ее до сих пор не решили.

Об этом бывший глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал "Телеграфу" в блиц-интервью. По его словам, фактически ответственность лежит на местных общинах и потребителях, которые создали миллиардные долги.

Сколько денег задолжали предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) "Нафтогазу"?

— Проблема долгов ТКЭ — это не что-то уникальное или новое, а хроническая проблема, возникшая из-за искусственно заниженных тарифов на отопление и низкой платежной дисциплины как населения, так и самих ТКЭ. На начало этого года долги населения за услуги ТКЭ составляли 36 млрд грн, а долги ТКЭ перед "Нафтогазом" уже превышают 100 млрд грн.

Ассоциация операторов критической инфраструктуры заявила, что невозмещенная из государственного бюджета разница в тарифах у большинства предприятий превышает их задолженность за потребленный газ. То есть "Нафтогаз" должен в первую очередь давить на правительство?

— Теоретически правительство должно компенсировать "Нафтогазу" часть долгов за ТКЭ, но этого не происходит. Поэтому "Нафтогазу" ничего другого не остается, как пытаться заставить предприятия ТКЭ рассчитаться за газ. Даже через угрозы прекратить поставки газа и досрочное прекращение отопительного сезона.

Приведет ли прикручивание газового крана к отключению горячей воды, а не только отопления?

— Мы должны понимать, что "Нафтогаз" должен найти 3-4 млрд долларов на закачку газа для следующей зимы. Поэтому все потребители должны своевременно оплачивать и отопление, и горячую воду. К сожалению, часть потребителей это не делают из-за запрета на отключение.

Сергей Макогон

Приведет ли прекращение газоснабжения к блокированию счетов или полной остановке работы предприятий ТКЭ?

— Я не думаю, что счета всех ТКЭ будут заблокированы, но будет повышен контроль над целевым использованием средств ТКЭ.

Какой выход из этой ситуации?

— Учитывая, что предприятия ТКЭ обычно принадлежат местным общинам, местные власти должны тоже отвечать за долги перед "Нафтогазом" за газ. Лучше не парки строить или плитку перекладывать, а рассчитаться за газ. Потому что это поможет стране подготовиться к следующей зиме.

Мы все должны понимать, что подготовка к следующей зиме – это задача для каждого из нас. Поэтому своевременный расчет за отопление и горячую воду – это вклад каждого в энергетическую устойчивость страны.

