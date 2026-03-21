Опалювальний сезон закінчиться раніше? Чому українці можуть вже лишитися без тепла

Відповідальність лежить не лише на споживачах

Передчасне відключення опалення в деяких містах України пов'язане з заборгованістю "Нафтогазу". Ця ситуація виникає не вперше, але її й досі не вирішили.

Про це колишній голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон розповів "Телеграфу" у бліц-інтерв'ю. За його словами, фактично відповідальність лежить на місцевих громадах та споживачах, які утворили мільярдні борги.

Скільки грошей заборгували підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) "Нафтогазу"?

— Проблема боргів ТКЕ — це не щось унікальне чи нове, а хронічна проблема, яка виникла через штучно занижені тарифи на опалення і низьку платіжну дисципліну як населення, так в самих ТКЕ. На початок цього року борги населення за послуги ТКЕ складали 36 млрд грн, а борги ТКЕ перед "Нафтогазом" вже перевищують 100 млрд грн.

Асоціація операторів критичної інфраструктури заявила, що невідшкодована з державного бюджету різниця в тарифах у більшості підприємств перевищує їхню заборгованість за спожитий газ. Тобто "Нафтогаз" мав би в першу чергу тиснути на уряд?

— Теоретично уряд мав би компенсувати "Нафтогазу" частину боргів за ТКЕ, але цього не відбувається. Тому "Нафтогазу" нічого іншого не залишається, як намагатись змусити підприємства ТКЕ розрахуватись за газ. Навіть через погрози припинити постачання газу та дострокового припинення опалювального сезону.

Чи призведе прикручування газового крана і до відключення гарячої води, а не лише опалення?

— Ми маємо розуміти, що "Нафтогаз" має знайти 3-4 млрд доларів на закачування газу для наступної зими. Тому всі споживачі мають вчасно сплачувати і за опалення, і за гарячу воду. На жаль, частина споживачів це не роблять через заборону на відключення.

Сергій Макогон

Чи призведе припинення газопостачання до блокування рахунків або до повної зупинки роботи підприємств ТКЕ?

— Я не думаю, що рахунки всіх ТКЕ будуть заблоковані, але буде підвищено контроль над цільовим використанням коштів ТКЕ.

Який є вихід із цієї ситуації?

— Зважаючи на те, що підприємства ТКЕ зазвичай належать місцевим громадам, місцева влада мала б теж відповідати за борги перед "Нафтогазом" за газ. Краще не парки будувати чи плитку перекладати, а розрахуватись за газ. Бо це допоможе країні підготуватись до наступної зими.

Ми всі маємо розуміти, що підготовка до наступної зими — це задача для кожного з нас. Тому вчасний розрахунок за опалення та гарячу воду — це вклад кожного у енергетичну стійкість країни.

