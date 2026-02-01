В семье спикера Рады Стефанчука произошло большое горе

Украина потеряла выдающегося хирурга

На 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Стефанчук – отец председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Он был выдающимся украинским врачом.

Что следует знать

Умер отец спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука

Алексей Стефанчук был выдающимся ортопедом-травматологом

За свой многолетний труд врач получил звание "Заслуженного врача Украины"

О смерти сообщил на странице в Facebook Руслан Стефанчук. "Папа... Дорогой... Любил... Люблю... Всегда буду любить и помнить", — написал спикер парламента в посте.

Руслан Стефанчук с отцом Алексеем. Фото: Facebook

Алексей Стефанчук был известным украинским ортопедом-травматологом, посвятив медицине десятилетия профессиональной деятельности. Он является автором многочисленных научных публикаций, а также семи изобретений, внедренных в практику.

За весомый вклад в развитие медицины Алексей Стефанчук получил звание "Заслуженный врач Украины", а также был отмечен наградами Министерства здравоохранения и Президента Украины.

Алексей Стефанчук. Фото: ye.ua/zdorovya

Он стал одним из первых, кто ввел в Украине современные методы лечения. На базе возглавляемого им отделения системно выполнялись сложные операции по реплантации конечностей с последующим восстановлением их функций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 30 января ушла из жизни звезда "Сам дома" Кэтрин О’Гара. Мы поделились, как она выглядела перед смертью.