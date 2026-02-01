В семье спикера Рады Стефанчука произошло большое горе
Украина потеряла выдающегося хирурга
На 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Стефанчук – отец председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Он был выдающимся украинским врачом.
Что следует знать
- Умер отец спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука
- Алексей Стефанчук был выдающимся ортопедом-травматологом
- За свой многолетний труд врач получил звание "Заслуженного врача Украины"
О смерти сообщил на странице в Facebook Руслан Стефанчук. "Папа... Дорогой... Любил... Люблю... Всегда буду любить и помнить", — написал спикер парламента в посте.
Алексей Стефанчук был известным украинским ортопедом-травматологом, посвятив медицине десятилетия профессиональной деятельности. Он является автором многочисленных научных публикаций, а также семи изобретений, внедренных в практику.
За весомый вклад в развитие медицины Алексей Стефанчук получил звание "Заслуженный врач Украины", а также был отмечен наградами Министерства здравоохранения и Президента Украины.
Он стал одним из первых, кто ввел в Украине современные методы лечения. На базе возглавляемого им отделения системно выполнялись сложные операции по реплантации конечностей с последующим восстановлением их функций.
