У родині спікера Ради Стефанчука сталося велике горе

Україна втратила видатного хірурга

На 75-му році життя після тривалої хвороби помер Олексій Стефанчук — батько голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Він був видатним українським лікарем.

Що варто знати

Помер батько спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука

Олексій Стефанчук був видатним ортопедом-травматологом

За свою багаторічну працю лікар отримав звання "Заслуженого лікаря України"

Про смерть повідомив на сторінці в Facebook Руслан Стефанчук. "Тато… Дорогий… Любив… Люблю… Завжди любитиму та пам’ятатиму", – написав спікер парламенту у дописі.

Руслан Стефанчук із батьком Олексієм. Фото: Facebook

Олексій Стефанчук був відомим українським ортопедом-травматологом, присвятивши медицині десятиліття професійної діяльності. Він є автором численних наукових публікацій, а також семи винаходів, що були впроваджені у практику.

За вагомий внесок у розвиток медицини Олексій Стефанчук отримав почесне звання "Заслужений лікар України", а також був відзначений нагородами Міністерства охорони здоров’я та Президента України.

Олексій Стефанчук. Фото: ye.ua/zdorovya

Він став одним із перших, хто запровадив в Україні сучасні методи лікування. На базі очолюваного ним відділення системно виконувалися складні операції з реплантації кінцівок із подальшим відновленням їхніх функцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 30 січня пішла із життя зірка "Сам удома" Кетрін О'Гара. Ми поділилися, як вона виглядала перед смертю.