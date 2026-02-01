Рус

У родині спікера Ради Стефанчука сталося велике горе

Наталія Дума
Руслан Стефанчук, Олексій Стефанчук Новина оновлена 01 лютого 2026, 22:18
Руслан Стефанчук, Олексій Стефанчук. Фото Колаж Телеграфу

Україна втратила видатного хірурга

На 75-му році життя після тривалої хвороби помер Олексій Стефанчук — батько голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Він був видатним українським лікарем.

Що варто знати

  • Помер батько спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука
  • Олексій Стефанчук був видатним ортопедом-травматологом
  • За свою багаторічну працю лікар отримав звання "Заслуженого лікаря України"

Про смерть повідомив на сторінці в Facebook Руслан Стефанчук. "Тато… Дорогий… Любив… Люблю… Завжди любитиму та пам’ятатиму", – написав спікер парламенту у дописі.

Помер батько Стефанчука
Руслан Стефанчук із батьком Олексієм. Фото: Facebook

Олексій Стефанчук був відомим українським ортопедом-травматологом, присвятивши медицині десятиліття професійної діяльності. Він є автором численних наукових публікацій, а також семи винаходів, що були впроваджені у практику.

За вагомий внесок у розвиток медицини Олексій Стефанчук отримав почесне звання "Заслужений лікар України", а також був відзначений нагородами Міністерства охорони здоров’я та Президента України.

Олексій Стефанчук
Олексій Стефанчук. Фото: ye.ua/zdorovya

Він став одним із перших, хто запровадив в Україні сучасні методи лікування. На базі очолюваного ним відділення системно виконувалися складні операції з реплантації кінцівок із подальшим відновленням їхніх функцій.

