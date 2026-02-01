У родині спікера Ради Стефанчука сталося велике горе
На 75-му році життя після тривалої хвороби помер Олексій Стефанчук — батько голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Він був видатним українським лікарем.
Про смерть повідомив на сторінці в Facebook Руслан Стефанчук. "Тато… Дорогий… Любив… Люблю… Завжди любитиму та пам’ятатиму", – написав спікер парламенту у дописі.
Олексій Стефанчук був відомим українським ортопедом-травматологом, присвятивши медицині десятиліття професійної діяльності. Він є автором численних наукових публікацій, а також семи винаходів, що були впроваджені у практику.
За вагомий внесок у розвиток медицини Олексій Стефанчук отримав почесне звання "Заслужений лікар України", а також був відзначений нагородами Міністерства охорони здоров’я та Президента України.
Він став одним із перших, хто запровадив в Україні сучасні методи лікування. На базі очолюваного ним відділення системно виконувалися складні операції з реплантації кінцівок із подальшим відновленням їхніх функцій.
