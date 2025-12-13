Не только обстрелы: назвали еще одну проблему проведения выборов в Украине

Миллионы украинцев могут не попасть в списки

Проведение выборов в Украине, о которых неоднократно упоминал президент США Дональд Трамп, усложняется не только ситуацией с безопасностью. Если место проведения потенциально можно перенести в укрытия, со списками избирателей есть проблемы.

Что нужно знать:

Ключевая проблема — регистрация избирательного адреса

Граждане, фактически живущие в другом месте, не попадут в уточненные списки без отдельного заявления

То же касается украинцев за границей

Как пояснил "Телеграфу" заслуженный юрист Украины Андрей Магера, проблема в регистрации места жительства. Если изменения в избирательный адрес не внесены, то человек может физически жить в другом городе, а не, например, в Мелитополе, Сватово и т.д., но до сих пор числятся в избирательных списках там.

Относительно таких людей им нужно будет самим подавать заявление об изменении избирательного адреса или об изменении места голосования. Без такого заявления их вряд ли включат в уточненный список избирателей для голосования. Андрей Магера, заслуженный юрист Украины

Для тех, кто выехал за границу, процедура изменения регистрации та же, как и для тех, кто изменил проживание в пределах Украины. Однако главная проблема — где организовать голосование для столь огромного количества избирателей. Украинцев, по данным ООН весной 2025 года за рубежом 6,8 млн человек, хотя не все из них уже достигли возраста участия в выборах.

При этом на консульском учете, по данным Государственного реестра избирателей, людей, которые могут голосовать за границей — не более 600 тысяч человек, отмечает Магера, это в разы меньше количества выехавших за границу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Владимир Зеленский готов к проведению выборов при условии обеспечения безопасности. Опрос в ноябре показал, что действующий глава государства до сих пор получает максимум симпатий украинцев.