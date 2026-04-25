В Румунії впав російський дрон під час атаки по Україні. Чи реагує НАТО

Під час масованої російської атаки на Україну 25 квітня у румунському місті Галац виявили падіння уламків безпілотника. Незначних пошкоджень зазнали господарська споруда й електроопора.

Про це повідомили в Міністерстві національної оборони Румунії. Зазначається, що радари зафіксували безпілотники поблизу повітряного простору Румунії, близько 2:00 у повітря підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon британських ВПС, які виконують місію посиленого патрулювання.

Літаки встановили радіолокаційний контакт із ціллю ще над територією України — приблизно за 1,5 км від міста Рені. Пілоти отримали дозвіл на ураження дронів. При цьому повідомленні не уточнюється, чиїми силами було знищено ціль.

Близько 2:31 мешканці Галаца повідомили про падіння невідомого об’єкта в районі Бар’єра-Траян. На місці працювали спеціалізовані групи екстрених служб і правоохоронців.

Дрон залетів на територію Румунії в ході атаки на Рені

За попередніми даними, уламки безпілотника пошкодили господарську споруду житлового будинку та електроопору. Жертв і постраждалих немає. Фрагменти дрона виявили в кількох місцях.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує безвідповідальні дії Російської Федерації та наголошує, що вони становлять новий виклик регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні. Такі інциденти демонструють нехтування Російською Федерацією міжнародним правом та ставлять під загрозу не лише безпеку громадян Румунії, але й колективну безпеку НАТО", – заявили в Міноборони країни

Румунія є членом НАТО, але реакції з боку Альянсу немає

Румунія входить до Північноатлантичного Альянсу, однак реакції НАТО на інцидент у Румунії наразі немає. Водночас згідно зі Статтею 4 Північноатлантичного договору, у випадку нападу на країну-члена НАТО має ініціювати термінові консультації для оцінки загрози територіальній цілісності та безпеці. Офіційна реакція має включати жорстке дипломатичне попередження Москві.

Безпілотники РФ на територію Румунії залетіли в ході атаки на Одещину

Вночі російські війська знову масовано атакували Одещину дронами, повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер. На півдні регіону пошкоджено житлову забудову та припортову територію.

Пожежа через удар РФ по Одещині

Пошкоджений житловий будинок

Двоє людей постраждало. Внаслідок влучань пошкоджено та зруйновано три приватних житлові будинки, господарське приміщення та сім авто. Також зазнали ушкоджень обʼєкти припортової інфраструктури.

Як повідомляв "Телеграф", ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що глава Росії Володимир Путін серйозно розглядає війну проти країн НАТО як спосіб довести занепад Європи та реалізувати власну "історичну місію". Кремль мислить категоріями завоювань і прагне встигнути скористатися вразливістю європейської безпеки.