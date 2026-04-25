Морозиво, пельмені і кава Jacobs : 10 товарів в "АТБ" можна купити по хорошій знижці

Марина Іщенко
Автор
Знижки сягнули до 55%
Знижки сягнули до 55%.

Акції тривають всього тиждень

Мережа супермаркетів "АТБ" оновила перелік акційних товарів, запропонувавши суттєве зниження цін на продукти харчування та побутову хімію. Цього тижня дисконт на окремі позиції сягає 55%, що дозволяє значно заощадити на щотижневих закупах.

"Телеграф" підготував список із десяти товарів, на які встановлено найбільші знижки.

  1. Морозиво Magnat (у трьох смаках, 500 г) — лідер за розміром знижки. Зараз воно коштує 99,90 грн, тоді як стара ціна становила 222,50 грн (знижка -55%).
  2. Пельмені "Три Ведмеді Мішутка" (філейні/з м'ясом індички, 650 г) — ціна впала рівно вдвічі. Нова вартість — від 99,90 грн замість колишніх 199,90 грн (знижка -50%).
  3. Засіб Mr. Proper рідкий (1,5 л) — незамінна річ для прибирання тепер доступна за 139,00 грн. Попередня ціна — 280,00 грн (знижка -50%).
  4. Морозиво "Київський пломбір", Рудь, Лімо (різні види) — порційні десерти можна придбати за ціною від 18,90 грн, що на 50% дешевше, ніж зазвичай.
  5. Чай "Своя Лінія" Soursop (зелений листовий, 60 г) — вартість становить 30,60 грн замість 57,90 грн (знижка -47%).
  6. Пресерви AQUAVITA (оселедець в олії, 500 г) — акційна ціна складає 119,90 грн, тоді як стара ціна була 219,90 грн (знижка -45%).
  7. Кондиціонер для білизни Lenor (0,798 л) — засіб пропонують за 138,50 грн. Без акції він коштував 255,40 грн (знижка -45%).
  8. Морозиво Laska Maximuse (500 г) — ще одна вигідна позиція для любителів холодних десертів. Ціна знижена до 109,90 грн з 203,50 грн (знижка -45%).
  9. Кава Jacobs Monarch (розчинна сублімована, 280 г) — велика упаковка кави зараз коштує 399,90 грн, замість повної вартості у 681,70 грн (знижка -41%).
  10. Напій "День у День" Тархун (2 л) — освіжаючий напій можна купити за 25,90 грн. Стара ціна — 43,90 грн (знижка -41%).

Акція діє протягом тижня в усіх магазинах мережі за умови наявності товару. Плануйте свої покупки заздалегідь, щоб скористатися максимальними знижками.

