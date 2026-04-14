Захоплювалася Галкіним. Що відомо про дружину легенди українського футболу Руслана Ротаня і як вона виглядає
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вона нерідко радує підписників фото з відпочинку за кордоном
Особисте життя головного тренера "Полісся" Руслана Ротаня завжди викликало інтерес у вболівальників. Після розлучення з першою дружиною футболіст знайшов щастя у другому шлюбі з Христиною Раєвською.
Сьогодні Раєвська — не просто "дружина тренера", а популярний інфлюєнсер, за чиїм життям стежать тисячі підписників. Пара офіційно оформила стосунки у 2013 році.
"Телеграф" розповідає, що відомо про нинішню дружину Руслана Ротаня і як вона виглядає.
Наразі жінка активно веде Instagram (11 тисяч фоловерів), де ділиться кадрами сімейного побуту, подорожей та світських заходів.
Судячи з публікацій, Раєвська часто насолоджується відпочинком на елітних закордонних курортах.
У Руслана та Христини підростають дві доньки — Мирослава та Домініка.
На початку 2026 року ім’я Христини потрапило до заголовків спортивних видань після того, як вона відвідала концерт Максима Галкіна та поділилася спільним фото з російським артистом, висловивши захоплення його виступом.
Варто зазначити, що це не перший подібний випадок: ще до початку повномасштабного вторгнення Раєвська-Ротань була вражена виступом Галкіна, який вів святкування її день народження.
Крім того, футболіст має трьох дітей від першого шлюбу з каратисткою Марією Ігнатьєвою (нині Фролова): синів Богдана та Захара, а також доньку Ангеліну.
