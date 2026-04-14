На честь річки в Україні? Чому партія переможця Орбана Мадяра називається "Тиса"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Угорською пишеться "TISZA"
Чимало українців помітили, що назва угорської партії "Тиса", яка перемогла у виборах на чолі з Петером Мадяром, схожа на назву бурхливої річки в Україні. Що викликає питання: чи дійсно ім'я партії походить від назви річки.
Відповідь "Телеграфу" дала експертка з політики Угорщини в аналітичному центрі AdAstra, адвокаційна менеджерка з євроінтеграції Центру прав людини Zmina Анастасія Даців. За її словами, в Угорщині назва партії "Тиса" — це свого роду абревіатура та акронім.
Відповідаючи на питання, чи дійсно назва "Тиса" якось пов'язана з річкою, що протікає в Україні, Даців наголосила: "Віддалений зв'язок є. Тут є історичний символізм та плюс акронім від слів, які розшифровують назву "Партія поваги і свободи".
Адже партія "Тиса", угорською "TISZA", — це Tisztelet és Szabadság Párt, тобто Партія поваги та свободи. Вона була створена у 2020 році, але до 2024 залишалась неактивною. Лише на чолі з Петером Мадяром "Тиса" почала активне політичне життя та стала головною опозицією до керівної партії "Фідес".
При цьому не слід забувати, що Тиса — це річка, яка протікає не тільки в Україні, вона є другою за величиною в Угорщині. І це також могло вплинути на назву партії. Адже угорською річка називається "Tisza", так само як і партія Мадяра.
До слова, до 2022 року Тиса не була так відома в Україні, як зараз. Адже ця річка простягається високогір'ям та йде в Угорщину, тому її часто використовували для незаконного перетину кордону. Але через бурхливу течію чимало чоловіків гинуло, і їхні тіла знаходили на узбережжі прикордонники.
