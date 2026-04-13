"Це абсурд". Мадяр висловився про війну, вступ України до ЄС та відносини з Путіним

Енергетична залежність Угорщини від Москви ймовірніше збережеться

Переможець парламентських виборів в Угорщині від партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Україна сама має вирішувати, на яких умовах завершувати війну з Росією. Однак рішення щодо кредиту в 90 млрд для Києва навряд чи буде переглядатись.

"Телеграф" зібрав головні заяви Мадяра. У них він також торкнувся питання співпраці з Росією та її лідером Володимиром Путіним.

Головні заяви лідера партії "Тиса":

Україна має пройти весь переговорний процес щодо вступу до ЄС. Ми не підтримуємо прискорений вступ України до ЄС: абсурдно, щоб країна, яка перебуває у стані війни, була прийнята до ЄС.

Це рішення (вето на 90 млрд від ЄС — ред.) вже було прийняте в грудні в Брюсселі, тому я не знаю, навіщо його знову переглядати

Якщо Путін подзвонить мені, я візьму трубку. Але я не буду дзвонити йому сам. Якби він подзвонив, я б йому сказав, що час завершувати війну в Україні. Думаю, Путін не послухається моєї поради, але я сподіваюсь, він буде змушений припинити цю війну.

Нам доведеться сісти за стіл переговорів із Путіним. Географічне положення ні РФ, ні Угорщини не зміниться. Наша енергетична залежність від Росії також збережеться. Ми будемо вести переговори.

Я хотів би врегулювати питання про мовний закон, який стосується інтересів угорської меншини в Україні. Це не таке вже велике прохання — щоб угорці, які там живуть, могли користуватися своєю рідною мовою.

