"Це абсурд". Мадяр висловився про війну, вступ України до ЄС та відносини з Путіним
Енергетична залежність Угорщини від Москви ймовірніше збережеться
Переможець парламентських виборів в Угорщині від партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Україна сама має вирішувати, на яких умовах завершувати війну з Росією. Однак рішення щодо кредиту в 90 млрд для Києва навряд чи буде переглядатись.
"Телеграф" зібрав головні заяви Мадяра. У них він також торкнувся питання співпраці з Росією та її лідером Володимиром Путіним.
Головні заяви лідера партії "Тиса":
- Україна має пройти весь переговорний процес щодо вступу до ЄС. Ми не підтримуємо прискорений вступ України до ЄС: абсурдно, щоб країна, яка перебуває у стані війни, була прийнята до ЄС.
- Це рішення (вето на 90 млрд від ЄС — ред.) вже було прийняте в грудні в Брюсселі, тому я не знаю, навіщо його знову переглядати
- Якщо Путін подзвонить мені, я візьму трубку. Але я не буду дзвонити йому сам. Якби він подзвонив, я б йому сказав, що час завершувати війну в Україні. Думаю, Путін не послухається моєї поради, але я сподіваюсь, він буде змушений припинити цю війну.
- В наших інтересах — мати хороші відносини з усіма сусідами. Я готовий зустрітися з Зеленським. Наприклад, на полях Європейської ради.
- Ніхто не повинен говорити українцям, на яких умовах їм треба завершувати війну.
- Нам доведеться сісти за стіл переговорів із Путіним. Географічне положення ні РФ, ні Угорщини не зміниться. Наша енергетична залежність від Росії також збережеться. Ми будемо вести переговори.
- Росія є загрозою безпеці — і всі це знають, Європа має готуватися до небезпеки. В історії Угорщини ми вже відчували загрозу з боку "російського ведмедя".
- В Україні проживає дуже багато угорців. Там — наші історичні міста. У їхніх першорядних інтересах врегулювати спірні питання.
- Я хотів би врегулювати питання про мовний закон, який стосується інтересів угорської меншини в Україні. Це не таке вже велике прохання — щоб угорці, які там живуть, могли користуватися своєю рідною мовою.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи може змінитись риторика Угорщини щодо України та чого чекати Європі від Мадяра.