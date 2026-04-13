Мадяр вже бував в Україні під час великої війни: коли і що робив (відео)

Через цей візит Орбан запровадив санкції проти українця

Переможець парламентських виборів в Угорщині від опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр два роки тому приїжджав в Україну та вшановував памʼять загиблих захисників.

Відповідне відео зʼявилося на сторінці його друга – депутата Закарпатської обласної ради Роланда Цебера.

Українець підтримував Мадяра, відверто критикував премʼєр-міністра Віктора Орбана і намагався налагодити звʼязок з Угорщиною.

За спілкування із Мадяром адміністрація Орбана визнала Цебера загрозою національній безпеці Угорщини та запровадила санкції проти нього.

На кадрах видно, що під час візиту Петер Мадяр подивився на розбиту російську техніку та поклав квіти до памʼятника загиблим за суверенітет та територіальну цілісність України.

Також угорський політик відвідав меморіали загиблим українським воїнам, зокрема на Майдані Незалежності у центрі Києва, Бучу та могилу бійця 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону із прізвищем Мадяр. Можливо, це його родич.

Раніше Петер Мадяр висловився про війну, вступ України до ЄС та відносини з Путіним. За його словами, Україна сама має вирішувати, на яких умовах завершувати війну з Росією.