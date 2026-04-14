На венгерском пишется "TISZA"

Многие украинцы заметили, что название венгерской партии "Тиса", победившей в выборах во главе с Петером Мадяром, похоже на название бурной реки в Украине. Что вызывает вопрос: действительно ли имя партии происходит от названия реки.

Ответ "Телеграфу" дала экспертка по политике Венгрии в аналитическом центре AdAstra, адвокационная менеджер по евроинтеграции Центра прав человека Zmina Анастасия Дацив. По ее словам, в Венгрии название партии "Тиса" — это своего рода аббревиатура и акроним.

Отвечая на вопрос, действительно ли название "Тиса" как-то связано с рекой, протекающей в Украине, Дацив подчеркнула: "Удаленная связь есть. Здесь есть исторический символизм и плюс акроним от слов, расшифровывающих название "Партия уважения и свободы".

Ведь партия "Тиса", венгерской "TISZA", — это Tisztelet, это Szabadság Párt, то есть Партия уважения и свободы. Она была создана в 2020 году, но до 2024 года оставалась неактивной. Лишь во главе с Петером Мадяром "Тиса" начала активную политическую жизнь и стала главной оппозицией руководящей партии "Фидес" во главе с Виктором Орбаном.

При этом не следует забывать, что Тиса — это река, протекающая не только в Украине, она вторая по величине в Венгрии. Это также могло повлиять на название партии. Ведь венгерская река называется "Tisza", так же как и партия Мадяра.

К слову, до 2022 года Тиса не была так известна в Украине, как сейчас. Ведь эта река простирается по высокогорью и идет в Венгрию, поэтому ее часто использовали для незаконного пересечения границы. Но из-за бурного течения многие мужчины погибали в ее водах, и их тела находили на побережье пограничники.

