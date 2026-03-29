Схоже, пропагандистка знову не змогла зрозуміти, що її "шоу" нікому не потрібне

Концерт Поліни Гагаріної у Казахстані знову скасували. Планувалося, що путіністка виступить для місцевої публіки, але вже традиційно жителі країни сказали "ні" виступам артистки, яка підтримує главу Кремля Путіна і регулярно співає на Z‑концертах.

Користувачка Threads написала допис із текстом: "Невже з першого разу не зрозуміло? Не треба для нас співати, нам не потрібні концерти Z-ансамблі". У коментарях підхопили тон.

Концерт Гагаріної скасували у Казахстані.

"Казахи, дякую вам величезне від українців";

"Ми її через двері, а вона через кватирку, нехай (співає — ред.) у себе в болоті".

Це не перший випадок скасування концерті Гагаріної у Казахстані. Росіянка повинна була виступити 14 лютого 2023 року в рамках свого туру в місті Алмати. Проте казахи стали висловлювати в соцмережах своє обурення через те, що до їхньої країни їде "відома російська z-артистка".

У серпні 2025 року ситуація повторилася майже в дзеркальному відображенні. Продаж квитків на концерт виконавиці, запланований на 27 листопада, був призупинений після того, як жителі Казахстану створили петицію на сайті E‑petition. Ініціатори звернулися до міністерства культури з вимогою не лише скасувати виступи Гагаріної, а й посилити контроль за запрошенням іноземних артистів, щоб у майбутньому уникати подібних ситуацій.

