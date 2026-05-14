Бронювання українцям пропонують "продавати" за 8,5 тисяч гривень

У Раді обговорюють радикальні нововведення для військовозобовʼязаних

Народний депутат України Максим Заремський, який зареєстрував понад 10 законопроєктів щодо мобілізаційних процесів, розповів, які саме зміни в бронюванні військовозобовʼязаних можуть запровадити. Серед основних пунктів є і благодійні внески з боку тих, хто має відстрочку від мобілізації, у розмірі від 8 647 грн.

Деталі законодавчої ініціативи Заремський розповів "Телеграфу" в бліцінтервʼю.

Що треба знати:

Згідно із законопроєктом, заброньовані особи мають донатити від 1 до 2 мінімальних зарплат щомісяця

Документ передбачає створення публічного реєстру заброньованих осіб

Пропонується скоротити перелік підприємств критичної інфраструктури

У законопроєкті мова про те, що заброньовані особи повинні брати участь в обороні держави в один зі способів: працевлаштування на об’єкті критичної інфраструктури, служба в резерві або здійснення цільових внесків на оборону. Що мається на увазі під цільовими внесками? Це військовий збір, який вже існує, чи інші? Про які саме суми йде мова? Хто повинен їх сплачувати?

– Під цільовими внесками мається на увазі направлення коштів у вигляді пожертви на потреби Збройних Сил України, інших законних військових формувань, простіше кажучи – донати. Суми мають становити не менше 1 – 2 мінімальних зарплат щомісяця (від 8 647 до 17 294 грн — ред.). Ці кошти має сплачувати саме заброньована особа.

В законопроєкті мова про створення реєстру заброньованих осіб. Що за реєстр та з якою метою він потрібен?

– Під Реєстром заброньованих осіб мається на увазі реєстр всіх осіб в Україні, яким оформлено бронювання. Такий реєстр потрібен з метою прозорості, адже до нього має бути відкритий доступ для всіх, уникнення ситуацій фіктивного бронювання, запобігання оформлення бронювання на працівників підприємств і установ, які не мають жодного відношення до критичної інфраструктури. Нагадую, що дані, які б могли навести ворога на такі підприємства мають бути знеособлені в цьому реєстрі.

Законопроєкт 15237. Інфографіка "Телеграфу"

Один зі способів участі в обороні, як пропонує законопроєкт, це працевлаштування на об’єкті критичної інфраструктури. Але ж і зараз це дає право на бронювання. Відтак, пропонується скоротити перелік критичних підприємств?

– Так, пропонується певне скорочення, але опосередковано. Завдяки прозорості переліку заброньованих осіб, вдасться усунути з переліку підприємства та установи, які не мають жодного відношення до критичної інфраструктури. І нагадую, що перелік критичності підприємств і установ встановлює Уряд.

