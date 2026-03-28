Ніякої висадки десанту в Естонії не буде? Яку мету в Європі переслідує Путін

Схожі плани має Трамп та Китай

Президент Росії Володимир Путін має свої стратегічні плани на Європу, які навряд чи включатимуть висадку десанту в Естонії. Адже головна мета Кремля — це перезавантажити європейські країни задля власної вигоди.

Про це розповів на You-Tube-каналі LIGAnet колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, Путін побудував стратегію роботи з Європою, яку легко зруйнує напад хоч на одну країну.

"Путін буде переслідувати головну мету — перезавантаження Європи вправо і вліво одночасно. Цікаво, що Трамп теж має таку ціль, але його хвилює лише "вправо", адже все, що зліва, він вважає комунізмом. Навіть демократів", — каже Клімкін.

Він додає, що при цьому перезавантаження Європи певною мірою підтримує і Китай. Але його, як і США, цікавить правий сектор. Головна мета цих змін — це більша зговірливість ряду країну. Якщо Росії, США та Китаю вдасться перезавантажити Європу, то гравці на політичній арені будуть рухатись в іншу сторону.

"Тоді з'явиться Європа, з якою можна розмовляти, домовлятись. Її буде легше лякати, а також можна буде повернути до країн російські енергоносії. Ось це, як на мене, найбільше щастя для Кремля", — каже колишній міністр.

Він додає, що наразі чимало розмов про нібито висадку російського десанту в Нарві, Естонія. Але тут виникає питання: навіщо Путіну зараз розв'язувати війну, якщо він прагне перезавантаження Європи.

Естонія та Росія на карті

"Якщо висадити десант у Нарві, то всі ці плани заваляться одразу. Так для чого висаджувати десант в Нарві? Щоб завалити всі ці стратегічні плани і те, що Росія хоче повернути собі голос в Європі, тобто щоб без неї нічого не вирішувалось. Це виглядає не логічно", — резюмує Клімкін.

