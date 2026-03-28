Привласнив українські пісні для путіністки Навки. Де зараз танцюрист-зрадник із Мукачева Василь Козарь

Мама хореографа досі шле йому з України "ніжні послання"

Відомий танцюрист, постановник та режисер Василь Козарь зрадив Україну. Тут він збудував успішну кар’єру, працював із топовими українськими зірками, а тепер ставить номери росіянам-путіністам.

Козарь народився 28 березня 1991 року у Мукачеві Закарпатської області. "Телеграф" розповідає, де зараз хореограф і що він говорить про повномасштабну війну.

2012 року Василь став переможцем четвертого сезону "Танцюють всі", після чого його кар’єра в українському шоубізнесі різко пішла вгору.

Він остаточно переїхав до Києва та у 2013 році заснував Kozar Dance Theatre, танцюристи якого брали участь у зйомках кліпу VIDLIK гурту ONUKA.

У свій час танцюрист працював на "1+1" головним хореографом у проєкті "Танці з зірками". Ставив концертні номери зіркам української сцени, включаючи Тіну Кароль. У мережі навіть є їхнє спільне фото "в обнімку". 2017 року він був постановником конкурсу краси "Міс Україна".

Василь Козарь та Тіна Кароль

До повномасштабного вторгнення Росії Василь паралельно працював у країні-агресорці: "таємно" створював шоу для путіністки Ольги Бузової, як розповів у 2022 році український продюсер та режисер-постановник Олег Боднарчук в інтерв’ю Oboz. У результаті, зі своєю дружиною Оленою уродженець Мукачева перебрався до Москви.

Василь Козарь ставив шоу Олі Бузовій і воно було під грифом "таємно". І з цього навіть сміялися. Ми розуміємо, що він сам обрав таку долю, коли людина соромиться свого імені. Я йому не заздрю. Ми всі знаємо в нашому цеху, що режисером був Василь, що він зараз живе в Москві Олег Боднарчук

Що говорить про війну Василь Козарь

У січні 2024 року стало відомо, що танцюрист став одним із режисерів скандального льодового шоу дружини прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова Тетяни Навки. Про це повідомила співачка Христина Соловій: її хіт "Тримай" був безцеремонно взятий для шоу Навки і перекладений російською мовою. Під неї танцювала фаворитка російського диктатора Каміла Валієва.

Стало відомо, що режисером лєдового шоу, до якого накрали українських пісень, є ось цей колишній українець Христина Соловій

На той час путіністка Навка, яка сама є уродженкою Дніпра, показувала в Росії своє льодове шоу "Вечера на хуторе" (укр. "Вечори на хуторі"), створене за мотивами твору Миколи Гоголя. У постановці прозвучали композиції не лише Соловій, а й "Щедрик" Миколи Леонтовича та "Ніч яка місячна". Усі вони були виконані у російськомовній версії. Виконували їх українці-зрадники Ані Лорак та Олександр Панайотов.

Шоу Тетяни Навки

Пізніше Аліса Зайцева, яка була однією з артисток танцювального театру зрадника, розповіла в Інстаграмі, що намагалася зрозуміти мотиви екснаставника, але марно. За словами дівчини, батьки Василя залишилися в Україні.

З початку повномасштабної війни я намагалася його зрозуміти та повірити, що в ньому залишилося щось людяне. Наскільки я знаю, його батьки та рідні в Україні. А зараз один хлопець з нашого колективу на передовій, захищає нашу країну та його батьків, а інший обрав бік ворога. І це я вважаю публічною зрадою своєї країни та своєї родини. Вся моя повага та залишки любові розбилися вщент після сьогоднішньої новини. Була людина — немає людини Аліса Зайцева

До слова, Козарь мовчить про війну. У своїх соцмережах зрадник і словом не обмовився про звірства російської армії та вбивства мирних українців, своїх земляків. Чоловік хвалиться роботою з росіянами, живе у Москві зі своєю дружиною та дітьми. При цьому мама Василя, Оксана Козарь, під час війни пише йому, що "неймовірно любить" сина та свою невістку.

Василь Козарь із дружиною Оленою

Нині Козарь працює на ще одну зрадницю – Ані Лорак. Днями українці "привітали" співачку за допомогу СБУ.