Хто може стати головним невдахою Євробаченння 2026

Дізнайтеся, чи може стати Україна аутсайдером цього року

До другого півфіналу Євробачення 2026 залишилися лічені години, і в мережі обговорюють не лише можливих переможців, а й тих, хто ризикує гучно провалитися у фіналі. І схоже, цього року головним претендентом на останнє місце несподівано стала одна з найвідоміших країн конкурсу, яка вже має болючий досвід "нульових" результатів.

За даними Polymarket, найбільші шанси посісти останнє місце наразі має Велика Британія. Їй прогнозують близько 30% ймовірності опинитися на дні турнірної таблиці.

Цьогоріч Британію представляє мультиінструменталіст та електронний експериментатор Сем Баттл, відомий як Look Mum No Computer. Він заспіває пісню "Eins, Zwei, Drei".

До речі, Велика Британія вже неодноразово переживала провали на Євробаченні. Востаннє країна була аутсайдером конкурсу у 2021 році, коли James Newman із піснею "Embers" отримав нуль балів і від журі, і від телеглядачів — той самий легендарний "zero points", який британці досі згадують із болем і мемами.

Другою серед потенційних аутсайдерів іде Австрія — країна-господарка Євробачення 2026. Їй прогнозують приблизно 27% імовірності опинитися на останній сходинці. Третє місце у рейтингу невдах посідає Німеччина з показником близько 11%.

Слідом за Німеччиною у списку йде Бельгія — приблизно 10% імовірності останнього місця. А п’ятірку потенційних аутсайдерів закриває Азербайджан із близько 3%.

На цьому тлі приємно виглядає позиція України. За прогнозами Polymarket, наша країна перебуває лише на 22 місці у списку можливих невдах із символічним шансом у 1%. Це означає, що Україну практично не розглядають як претендента на останню сходинку конкурсу.

Що таке Polymarket?

Дані з Polymarket – це не прогнози експертів чи аналітиків, а реальні ставки. Люди ставлять власні гроші на ймовірність тих чи інших подій, орієнтуючись на поточні новини, політичну ситуацію та власні переконання. Однак такі маркети не завжди відображають реальність.

Ми будемо вести текстову онлайн-трансляцію — конкурс розпочнеться 14 травня о 22:00.