Пожартувала під час прильотів? Відома блогерка опинилася в центрі скандалу і швидко виправдалась

Цей "жарт" багато кого образив, тому в мережі масово стали хейтити блогерку

Українська блогерка Ванесса Виноградова опинилася у центрі гучного скандалу після своєї реакції на масований нічний обстріл Києва, який Росія здійснила 13 травня. Поки мешканці столиці ховалися в укриттях та чули вибухи, інфлюенсерка опублікувала допис, який багато користувачів сприйняли як недоречний жарт.

У своєму Threads блогерка написала: "Київ, вибачте за цю ніч, це просто я з Варшави приїхала". Публікація швидко почала ширитися соцмережами та викликала хвилю критики. Частина користувачів звинуватила Виноградову в цинізмі та невдалому гуморі на тлі чергової атаки РФ по українській столиці.

Допис блогерки Ванесси Виноградової. Фото: threads

Після хвилі хейту до блогерки за коментарем звернувся блогер-пліткар Богдан Беспалов. У відповідь Ванесса пояснила, що її допис з’явився ще до повідомлень про прильоти та руйнування.

Блогерка Ванесса Виноградова. Фото: instagram.com/vinoogradinkaa

За словами блогерки, вона написала це близько другої ночі, коли перебувала на Позняках під час повітряної тривоги та роботи ППО. Виноградова стверджує, що тоді сприйняла фразу як спосіб розрядити напругу та власну захисну реакцію на стрес.

Шановно громадо, мій офіційний коментар! Я дурочка, яка сиділа на Позняках і під час тривоги і роботи ППО написала такий пост. Це було написано приблизно о 2 ночі, до прильотів по будинкам. В моїй голові, це звучало смішно, і більше як захисна реакція. На момент публікації не було ні одного негативного коментаря, навпаки підтримували один одного і ще людина написала схожу історію, що коли приїжджає в своє рідне місце — постійно тривоги. Я заснула хвилин 30 після публікації, і проснувшись о 13:00 спочатку зайшла в телеграм, прочитала новини, а потім в тредс! І була здивована, а точніше "в а**ї", боо мої слова закріпили саме так, наче я їх написала після жахливої трагедії. Простими словами хочу сказати одне, я не йо**ута, і не ко***ена. Мої пальці ніколи б в житті такого не написали після трагедії, бо це жахіття яке ніхто не має пережити. Мені дуже шкода, що мої слова сприйняли не так, і я не прошу мене "вибачати". Мені головне, щоб кожен знав, що пост був написаний до прильотів🥹", — написала блогерка

Блогерка також наголосила, що після публікації не бачила негативної реакції, а деякі підписники навіть підтримували подібний формат жартів про постійні тривоги після повернення додому. За її словами, вона заснула незадовго після допису, а коли прокинулася вдень і прочитала новини про наслідки атаки, була шокована тим, як її слова почали трактувати в мережі.

Ванесса емоційно заявила, що ніколи б не дозволила собі писати подібне вже після інформації про постраждалих чи руйнування. Водночас вона визнала, що її слова виявилися недоречними та боляче зачепили багатьох людей. Пізніше блогерка додала, що хоче бодай частково "вибачитися" за ситуацію не словами, а діями. Вона повідомила, що планує задонатити гроші на актуальні збори для Сил оборони України.

